Útoky na slovenského hokejového brankára! Pellegrini má toho dosť: Tvrdé slová na obranu Hudáčka

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Slovenský hokejový brankár Július Hudáček posledné dni čelí obrovskej vlne kritiky a útokov. Po niekoľkých rokoch pôsobenia v ruskej hokejovej lige sa rozhodol zmeniť tím a mal začať hrávať v v českom Kladne. Tam však jeho angažmán kvôli útokom ľudí bleskovo ukončili. Slovenského gólmana si okamžite zastal predseda parlamentu Peter Pellegrini. Politika by podľa neho nemala zasahovať do kariéry nevinného človeka.

Slovenský brankár Július Hudáček mal už túto sezónu zmeniť svoj dres a nastúpiť do hokejového klubu v českom Kladne. Jeho kariéra sa tam však skončila skôr, ako začala. Českí hokejoví fanúšikovia sa totiž do neho obuli kvôli jeho pôsobeniu v ruskej hokejovej lige. Dokonca chceli bojkotovať zápasy Kladna. Klub sa preto okamžite rozhodol zrušiť jeho angažmán.

Július Hudáček (Zdroj: SITA/Martin Medňanský)

Tvrdá reakcia hokejového klubu aj českých hokejových fanúšikov nenechala chladným predsedu parlamentu SR Petra Pellegriniho, ktorý sa rozhodol nášho gólmana zastať. "Som proti akejkoľvek vojne ako forme riešenia konfliktu a dôrazne odsudzujem aj vojenský konflikt na Ukrajine. Zomierajú pri ňom tisíce nevinných ľudských životov. O to viac ma mrzí, ak sa ničia ľudské životy absolútne nevinných ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s týmto vojenským konfliktom," poznamenal Pellegrini na začiatku videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Jedným z nich je podľa neho aj Hudáček, ktorý je vystavovaný bezprecedentným útokom a obviňovaniu z ruskej agresie. "Je neskutočné, v akej dobe to žijeme. Prestali sme hľadať mieru pre realitu. Nevážime si životy ľudí a sme ich schopní nie len zbraňami a čo ma nesmierne mrzí, ale aj slovami bezprecedentne ničiť," skonštatoval Pellegrini. Podľa neho žijeme v pokryteckej dobe, kedy v NHL môže hrať Rus, ale v KHL nemôže hrať Slovák a keď hrá, tak skončil.

"Je to neúprimné, je to pokrytecké. Nikomu nenapadne, žeby Spojené štáty podporovali ruskú agresiu, ale pritom v tomto roku hrá v NHL viac ako 50 Rusov. Priatelia, prosím, preberme sa. Vráťme sa k triezvemu pohľadu na svet. Hľadajme pravdu. Žime dôstojne a prosím, neničme životy nevinných ľudí. Neničme ich zbraňami, ale neničme ich ani slovami. A, Július, vám odkazujem, že vždy budem stáť na strane nevinných ľudí, vždy budem chrániť našu krajinu a prosím, všetkým tým ľuďom, ktorí vás nezmyselne a pokrytecky obviňujú, to Július, prepáčte," dodal v závere.

K celej kauze sa vyjadril v otvorenom liste aj Július Hudáček. Viac sa dozviete na webe športky.sk.