Šesť z desiatich Slovákov nakupuje v zľavách: Pozor na podvodné akcie, TAKTO nenaletíte!

„Už dva roky sme na Slovensku svedkami vysokej inflácie. V roku 2022 dosiahla v priemere 12,8 %, v roku 2023 sa odhaduje jej úroveň na takmer 11 %. Najvýraznejší nárast cien sme pocítili najmä v prípade potravín a nealkoholických nápojov. Avšak vyššie sumy na cenovkách boli neprehliadnuteľné aj pri ostatných tovaroch ako sú oblečenie a obuv alebo spotrebiče. To samozrejme ovplyvňuje nákupné správanie Slovákov,“ píše Eva Sadovská z Wood & Company.

Napriek tomu, že cena priemerného nákupu v poslednom období vplyvom inflácie stúpla o viac ako jednu tretinu dokážeme stále nakúpiť relatívne lacno. Slovenskí spotrebitelia sa tak dostali do skupiny ľudí, ktorí v akciách nakupujú najviac.

„Ľudia začali viac nakupovať vo výpredajoch a vyhľadávajú zľavy. 70 percent Slovákov začalo pod vplyvom vysokej inflácie ovplyvňovať alebo obmedzovať svoju spotrebu a 80 percent Slovákov začalo viac vyhľadávať zľavy a výpredaje, ako predtým,“ povedala pre Markízu analytička firmy Wood & Company Eva Sadovská.

Upozorňuje však, že nákup v akciách môže byť zradný, a tak by sme mu nemali úplne podľahnúť. „Nízke cenovky na tovaroch nás môžu totiž natoľko zlákať, že nakúpime aj to, čo nepotrebujeme. A ak dokonca vo väčšom množstve, v našich peňaženkách to môže urobiť nežiadúci a pomerne veľký prievan,“ dodáva. Sadovská pripomína, že aj pri výpredajoch by malo platiť staré dobré pravidlo: „radšej kvalita, ako kvantita“.

Pri zľavnenom tovare si dajte pozor na cenu!

Expertka pripomína, že pri zdanlivo výhodných nákupoch si musíme dávať pozor na reálnu hodnotu produktov a služieb, ktoré sa rozhodneme kúpiť. „Pri kúpe tovaru vo výpredaji je užitočné poznať ‚vývoj jeho ceny‘, čiže mať prehľad o tom, ako sa cena daného tovaru vyvíjala aspoň niekoľko mesiacov. Na základe toho vieme lepšie vyhodnotiť, či je deklarovaná zľava pre nás naozaj výhodná a nejde len o marketingový ťah,“ vysvetlila.

Nakupovať uvedomelo sa však dá aj mimo zliav. Princíp spočíva v tom, aby sme nakupovali len to, čo naozaj potrebujeme. Na nákupy by ste tak mali chodiť s predom pripraveným nákupným zoznamom. Pomôcť môže aj taká maličkosť, ako nosenie si vlastnej nákupnej tašky z domu.