Strach na škole v Gelnici: 19-ročný mladík sa žiačkam vyhrážal, že napodobní streľbu z Prahy!

(Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Facebook/Gelnica - oficiálna stránka mesta)

GELNICA – Základnou školou v Gelnici otriasli správy 19-ročného Košičana, ktorý sa prostredníctvom aplikácie žiačkam vyhrážal, že do školy si prinesie zbraň a stane sa to, čo nedávno v Prahe. Riaditeľka školy ihneď zalarmovala policajtov, ktorí začali vo veci okamžite konať a mladého muža vypátrali v Košiciach.

Koncom minulého roka kontaktoval žiačky základnej školy v Gelnici 19-ročný mladík, ktorý od nich podľa informácii ta3 po pár správach požadoval fotografie. Keď mu ich odmietli poslať, spustil vyhrážky likvidáciou, s odvolávaním sa na nedávne udalosti v Prahe, ku ktorým došlo pred Vianocami a pri ktorých prišlo o život 14 ľudí a ďalších 25 osôb bolo zranených.

"To mi je jedno, že celá škola, ja si beriem ostrú zbraň, mne nerobí problém tam strieľať“, poslal odkaz jednému z dievčat. "Môžete kontaktovať koho chcete, ale h**** Vám to pomôže, stane sa to, čo v Prahe“, pokračoval krátko na to. Následne boli tieto odkazy zdieľané aj medzi iných spolužiakov. Keďže tieto správy vyvolali vážne znepokojenie personálu školy, žiakov ale i rodičov, riaditeľka zalarmovala policajtov, ktorí začali vo veci okamžite konať.

archívne video

Polícia reaguje na výhražné maily na školách (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

"Osoba, ktorá sa tohto skutku dopustila, bola vypátraná v Košiciach. Po vykonaných potrebných procesných úkonov bola umiestnená do cely policajného zaistenia a policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Gelnici,“ informuje hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová.

Na základe získaných, zhromaždených a vyhodnotených dôkazov obvinili 19-ročného Košičana z prečinu šírenia poplašnej správy, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. "Zároveň sa bude skúmať aj duševný stav obvineného. Policajti zároveň spracovali podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby,“ dodala Ivanová.

Výzva pre rodičov

Policajný zbor apeluje predovšetkým na rodičov, aby venovali podľa možností čo najväčšiu pozornosť svojim deťom, všímali si zmeny v ich správaní, zaujímali sa o ľudí, s ktorými sa stretávajú, o problémy, ktoré ich trápia a s ktorými sa nevedia v mladom veku vysporiadať.

(Zdroj: profimedia.sk)

V neposlednom rade, aby rodičia zbystrili pozornosť, ak ich deti trávia čoraz viac času na internete. Tu neraz mladí v rôznych citových rozpoloženiach hľadajú svoju bútľavú vŕbu alebo si pod rúškom anonymity upevňujú svoj pocit nadradenosti. "Virtuálny priestor a najmä sociálne siete získali v posledných rokoch dominantný priestor,“ píše polícia.