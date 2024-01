Žena prežívala hotový horor! Manžel ju chcel ubodať na smrť: Unikla mu len o vlások

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

"Muž vzal z kuchyne nôž a začal ženu ohrozovať, pričom kričal, že ju podreže. Žena zo strachu z jeho konania sa ukryla do kúpeľne, no mužova agresivita neustále narastala. Búchal a kopal do dverí, aby otvorila. Nakoniec muž z bytu odišiel," priblížila hovorkyňa.

Polícia agresívneho Popradčana už pár hodín po skutku vypátrala a zadržala. Prípad vyšetruje poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade. Muža obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V prípade preukázania viny pred súdom mu podľa Ligdayovej hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.