Zmena volebného systému by mohla byť spoločným návrhom strán, tvrdí Peter Pellegrini: Ako to vidia ostatní politici?

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Návrh na zmenu volebného systému by do parlamentu mohol prísť ako spoločná novela strán, ktoré podporujú zmenu počtu volebných obvodov a dokázali by spolu nájsť potrebných 90 hlasov od poslancov. V rozhovore to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Do parlamentu však táto téma podľa neho nepríde skôr ako v prvej polovici roka.

Pellegrini zdôraznil, že po zmenách vo volebnom systéme nevolá iba Hlas-SD. "Volajú po tom regióny, volá dokonca aj KDH," skonštatoval. Na voľby do NR SR tvorí v súčasnosti Slovensko jeden volebný obvod. Pellegrini pripomenul, že v predchádzajúcom volebnom období sa toto ustanovenie dostalo do Ústavy SR, preto na zmenu treba ústavnú väčšinu poslancov, to znamená 90 hlasov. "Budeme sa uchádzať o možnosť získať týchto 90 hlasov. V prípade, že sa 90 poslancov nenájde, táto téma sa nebude dať realizovať. Nezávisí to teda už len od poslancov Hlasu, ale od väčšiny tohto parlamentu," doplnil.

Zmena volebného systému by mohla byť spoločným návrhom strán, tvrdí Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Zmeny sa podľa neho väčšinou boja rôzne malé strany, ktoré nemajú dostatočné regionálne štruktúry a majú obavu, že by ich veľké "plnoorganizované" strany prevalcovali. Pripomenul, že v Českej republike je každý kraj samostatným volebným obvodom. Variantov, ako to na Slovensku pripraviť, je podľa Pellegriniho viac. "Zmene volebného systému sa nebránime, ani sa nebojíme. Priznávame však, že to, či získame podporu 90 hlasov, je dnes otázne," dodal.

Vláda podľa svojho programového vyhlásenia rešpektuje, že zmena volebného systému, osobitne počtu volebných obvodov, vyžaduje zmenu Ústavy SR. Je pripravená zriadiť expertnú skupinu, ktorá vyhodnotí alternatívy legislatívnych zmien volebnej legislatívy pre voľby do NR SR s cieľom zmeny počtu volebných obvodov.

SNS neplánuje súhlasiť so zmenou volebného systému

Koaličná SNS nebude súhlasiť so zmenou volebného systému a počtu volebných obvodov. Vyhlásil to líder národniarov Andrej Danko v rozhovore. Novelizácia by podľa neho zruinovala malé strany a nepriniesla by viac demokracie.

"To je iniciatíva Hlasu-SD, ale SNS s nejakou zmenou volebných obvodov súhlasiť nebude. To naši koaliční partneri vedia," uviedol Danko na margo novely. Dodal, že čaká, s akým návrhom prídu partneri. Myslí si, že prípadná zmena na dvojkomorový parlament by na Slovensku bola vyhodenými peniazmi.

Podľa Danka netreba meniť ani volebné obvody a ich počet. Tvrdí, že SNS mala najlepšiu regionálnu kandidátku a má tak aj zastúpenie regionálnych poslancov. "Toto sú len také výkriky do tmy a zrušenie volebných obvodov je likvidácia malých strán," podčiarkol s tým, že nechce žiť v štáte, kde budú len dve politické strany.

Šimečka si nevie predstaviť podporu ústavných zmien

Líder PS Michal Šimečka si nevie predstaviť podporu prípadných ústavných zmien z dielne vlády. Považuje to za riziko. Vláda už podľa neho ukázala, že jej cieľom je koncentrácia moci a deštrukcia právneho štátu. Obáva sa toho aj pri zmene volebného systému.

"Neviem si predstaviť situáciu, v ktorej by sme s ňou spolupracovali na zmene ústavy. A špeciálne sa mi to zdá nebezpečné, pokiaľ sa bavíme napríklad o zmenách vo volebnom systéme," povedal v rozhovore Šimečka.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Čo sa týka zmeny volebného systému, v akademickej a teoretickej rovine sa podľa neho dá rozprávať o rôznych modeloch. "My máme jeden volebný systém, na ktorý sme si v zásade zvykli, ale má svoje problémy, nedostatky, riziká, to všetko je pravda," uviedol. PS sa však podľa neho nechce podieľať na snahe premiéra Robert Fico (Smer-SD) "zabetónovať" sa pri moci. "Naopak, budeme proti tomu bojovať. Nevidím teraz žiadny urgentný dôvod, aby sme sa zaoberali zmenou volebného systému. Teraz má Slovensko omnoho väčšie problémy," zdôraznil.

Nechcel špekulovať o tom, v akých prípadoch by rokovali s koalíciou o prípadnej podpore pre návrhy z dielne PS. Označil za pochopiteľné, že hnutie bude chcieť napĺňať svoj program a snažiť sa o získanie podpory pre svoje návrhy. "Ale ako som vravel, neviem si teraz predstaviť, že by sme spolupracovali s vládnymi stranami na ústavných zmenách," zdôraznil.

KDH má záujem o zmenu volebného systému

Opozičné KDH by vedelo podporiť také vládne návrhy, ktoré by korešpondovali s program hnutia. Má záujem aj o zmenu volebného systému. O tej je hnutie pripravené rokovať aj s vládnou koalíciou, ak bude schopná prijať argumenty hnutia. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v rozhovore.

"My sme si tu neprišli odsedieť štyri roky. Ak bude niečo korešpondovať s naším volebným programom, tak určite to podporíme," povedal Majerský. Pripomenul, že hnutiu sa už podarilo presadiť jeden pozmeňujúci návrh týkajúci sa čistiarní odpadových vôd k vládnej novele. Myslí si, že takto poslanci pomohli štátu, ale aj bežnému človeku z hľadiska byrokratizácie.

(Zdroj: Topky/Maarty)

O zmene volebného systému a počtu volebných obvodov si vie predstaviť diskusiu s vládnou koalíciou. "Sme ochotní spolupracovať alebo participovať na zmene. Sme totiž jediná krajina Európskej únie, ktorá má jeden volebný obvod a tam, ak bude vládna koalícia schopná prijať aj naše argumenty, aby sme mali osem volebných obvodov pri voľbách, tak do takejto diskusie sme ochotní vstupovať a dať svoje podnetné a rozumné návrhy, aby sa to zmenilo," povedal v rozhovore.

Súčasný systém s jedným volebným obvodom podľa Majerského nahráva stranám, ktoré majú malú členskú základňu a stoja na jednom lídrovi. Poznamenal, že ak by bolo viac volebných obvodov, automaticky sa dostanú do parlamentu aj ľudia z regiónov. Predstava KDH je, že by počet volebných obvodov a jeho hranice korešpondovali s hranicou samosprávneho kraja. Takto by podľa Majerského dostali zastúpenie v parlamente všetky regióny. "Toto je aj spravodlivé, aj dobré. A ľudia by sa viac vedeli identifikovať s Národnou radou SR, lebo by reprezentovala všetky regióny," dodal.

Podľa Eštoka sa na zmene volebného systému musí dohodnúť najskôr koalícia

Na zmene volebného systému sa najskôr musí dohodnúť koalícia, následne môže vzniknúť expertná skupina. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol v rozhovore v súvislosti so zamýšľaným zvýšením počtu volebných obvodov v parlamentných voľbách. Ako pripomenul, víziou Hlasu-SD je dať väčšiu váhu regiónom.

"Vieme si predstaviť, že bude 75 poslancov volených v jednom obvode a zvyšných 75 by mohlo byť volených vo viacerých obvodoch. Samozrejme, nefunguje to tak, že si luskneme prstom a zrazu to tak funguje. Určite budeme vnímať všetky pripomienky, ktoré k tomu budú. Minimálne však verím, že sa nám na túto tému podarí otvoriť diskusiu," uviedol Šutaj Eštok. Ako pripomenul, prvoradá je zhoda v koalícii, v ktorej vníma aj výhrady SNS.

Deklaruje, že zmeny sa budú prijímať v dialógu so samosprávami. Do témy by malo byť zapojené okrem rezortu vnútra aj ministerstvo regionálneho rozvoja. Politické strany by však do príprav nechcel zahŕňať. "Skôr si myslím, že diskusia by mala byť čisto na expertnej a exekutívnej úrovni a mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme tu pustili politiku. Tá príde na rad až vtedy, ak tento návrh vznikne a dostane sa do parlamentu. Vtedy bude priestor aj pre zástupcov opozície, aby sa k tomu vyjadrili. Verím, že odborne," poznamenal.