Zmena na poste riaditeľa Horskej záchrannej služby: Martin Matúšek strieda po dvoch rokoch Mareka Biskupiča

HZS (Zdroj: hzs.sk)

Matúšek je horským záchranárom od roku 1996. Prvé záchranné akcie absolvoval ako dobrovoľník v Malej Fatre a následne strávil päťročné obdobie v Stredisku lavínovej prevencie. Od roku 2003 pôsobil v oblastnom stredisku vo Vysokých Tatrách. Je inštruktorom pozemnej záchrany, lavínovým špecialistom a psovodom lavínového psa.

Nový riaditeľ má vopred stanovené ciele

"Mojím cieľom je zlepšiť spoluprácu so všetkými zložkami IZS (Integrovaného záchranného systému) aj mimo zásahových oblastí HZS, ktoré sa podieľajú na záchrane," uviedol nový riaditeľ. Jeho víziou je tiež prehlbovanie vzťahov s leteckou zdravotnou záchrannou službou a spolupráca s národnými parkmi, keďže HZS vykonáva svoju činnosť takmer výlučne na ich územiach.

"Tiež je dôležité obnoviť preventívnu a naštartovať edukačnú činnosť vo všetkých oblastiach záchrany po vzore Strediska lavínovej prevencie," dodal Matúšek, ktorý by rád vylepšil materiálno-technické zabezpečenie v oblastiach, kde je to najpotrebnejšie, a to konkrétne v Malej Fatre a vo Vysokých Tatrách. V budúcnosti plánuje zabezpečiť vhodné pracovné podmienky a priestory pre zamestnancov riaditeľstva HZS. Za dôležitú zložku horskej záchrany považuje aj dobrovoľných záchranárov. "Po dôkladnom audite je zámerom oživiť a zlepšiť vzdelávanie a spoluprácu s týmito zložkami," dodáva Matúšek.

Spolupracovať chce aj s poradenskými zložkami

HZS by mala podľa neho pokračovať v trende čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie. Za dôležité považuje medziľudské vzťahy, preto chce sledovať potreby zamestnancov HZS a podporovať činnosť odborov. Je potrebné tiež šíriť osvetu o bezpečnom pohybe v horách, čo by nový riaditeľ rád robil aj prostredníctvom spolupráce napríklad s horolezeckým spolkom James alebo tiež s prevádzkovateľmi lyžiarskych tratí a vlekov či turistických klubov. Spolupracovať chce aj s poradenskými zložkami a pokračovať v oživovacích procesoch, ktoré naštartovali jeho predchodcovia.