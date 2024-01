Ministerstvo životného prostredia nedokázalo vlani rozbehnúť praktickú ochranu prírody

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nedokázalo vlani systematicky rozbehnúť praktickú ochranu prírody. Opäť tak hrozí, že prostriedky určené na podporu manažmentu chránených území prepadnú a presunú sa napríklad na výstavbu diaľnic. Pre TASR to uviedol Jozef Ridzoň z Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife.

archívne video Správa národného parku Slovenský kras predstavila návrh zonácie (Zdroj: TASR/František Iván)

"Toto považujeme za jedno z najzávažnejších zlyhaní, lebo vlastníci opakovane prejavujú záujem sa na praktickej ochrane prírody podieľať, no štát na rozdiel od okolitých krajín na to, nepochopiteľne, nevytvára podmienky," skonštatoval Ridzoň. Tvrdí, že envirorezort mal vlani zlepšiť komunikáciu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Ocenil uvedenie reformy národných parkov do praxe. Ministerstvu však vytkol, že nedokázalo dostatočne vysvetliť benefity reformy a ďalších opatrení ochrany prírody širšej verejnosti.

"MŽP nezvládlo dokončiť návrhy zonácií národných parkov a vyčleniť na ich prípravu a prerokovanie dostatočné personálne kapacity," poukázal Ridzoň. Doplnil tiež, že ministerstvu sa nepodarilo posilniť kapacity Štátnej ochrany prírody SR. Rezort podľa Ridzoňa nedokázal obhájiť účastníctvo konania v doterajšej miere, čo vo výsledku ohrozí opäť ľudí v regiónoch. "Napríklad v uzavretých dolinách, kde sa plánujú spaľovne a hrozí zhoršenie ovzdušia, sa ľuďom značne obmedzila účinná možnosť sa brániť voči takýmto zámerom, ktoré chcú presadiť silní pochybní investori, no miestni obyvatelia ich odmietajú z obáv týkajúcich sa ich zdravia," poznamenal ochranár.

Malo by sa sústrediť na participatívny proces doriešenia zonácií národných parkov

Ocenil prijatie zákona, podľa ktorého desať percent výnosov z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami budú získavať národné parky. Za dôležité považuje Ridzoň "upratanie" v územiach európskeho významu. Pripomenul, že sa podarilo naštartovať aj prípravu rozvoja alternatívnych zdrojov energie. "Podarilo sa zabezpečiť ochranu niektorých z lokalít hlucháňa hôrneho a takisto sa konečne rozbehla ochrana biotopov jedného z našich najvzácnejších hniezdiacich druhov dropa veľkého v spolupráci Rakúska, Slovenska a Maďarska," povedal Ridzoň. MŽP by sa v roku 2024 malo podľa ochranára sústrediť na participatívny proces doriešenia zonácií národných parkov.

Potrebné je aj ukončenie dlhoročného sporu s Európskou komisiou vo veci ochrany biotopov hlucháňa. Ridzoň ďalej odporúča zjednodušenie prístupu pre európske fondy tak, aby byrokracia neodrádzala od účasti subjekty, ktoré majú o zapojenie sa do ochrany prírody záujem. Dokončiť by sa mal systémový prístup k rozvoju alternatívnych zdrojov energie z plánu obnovy. "Je potrebné pokračovať v revitalizácii vodných tokov a obnove mokradí. Nejde totiž o samoúčelné projekty či projekty len prispievajúce k zadržiavaniu vody v krajine," poznamenal ochranár. Apeluje aj na vyriešenie účasti v procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie a ďalších povoľovacích konaniach tak, aby sa dodržali oprávnené záujmy verejnosti a zároveň eliminovali postupy ľudí jednotlivcov, ktorí proces zneužívajú alebo naťahujú.