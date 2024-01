Nové PN-ky rozdúchali vášne: Od januára prichádzajú veľké novinky, dotknú sa aj pacientov! Lekári sa búria

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovenské zdravotníctvo vstúpilo do nového roka so zmenami. Od 1. januára 2024 bude dočasnú pracovnú neschopnosť v rámci elektronickej dočasnej PN (ePN) okrem v súčasnosti oprávnených lekárov uznávať aj lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore alebo zubný lekár, pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Rozšíri sa tak okruh lekárov, ktorí budú povinne vystavovať ePN.