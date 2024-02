Elektronické PN-ky by konečne mohli odstrániť byrokraciu: Ministerstvo pripravuje ďalšiu významnú zmenu!

(Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA – Zamestnávatelia by túto zmenu určite privítali! Ministerstvo zdravotníctva im plánuje zrušiť povinnosť ohlásiť prvých desať dní pracovnej neschopnosti svojich zamestnancov zdravotným poisťovniam. Rezort naznačuje túto úpravu v predbežnej správe o plánovanej novele.

Ministerstvo zdôvodňuje túto iniciatívu tým, že po zavedení elektronických potvrdení o pracovnej neschopnosti už štát, konkrétne Národné centrum zdravotníckych informácií, má dostatočné informácie o tom, kedy je zamestnanec neschopný pracovať. Po desiatich dňoch PN aj v súčasnosti informáciu posiela zdravotnej poisťovni Sociálna poisťovňa.

Návrh novely zatiaľ nemá presnú paragrafovú podobu a jej konečné schválenie závisí od prerokovania a schválenia vládou a parlamentom. Ministerstvo plánuje predložiť novelu na pripomienkovanie v apríli.

Legislatívu súvisiacu s vystavovaním ePN bude potrebné novelizovať

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková avizovala aj zmeny v súvislosti s vystavovaním elektronickej práceneschopnosti. Lekári špecialisti sú od januára povinní vystavovať potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe. Zmeny kritizuje Zväz ambulantných poskytovateľov aj Asociácia súkromných lekárov SR, pričom apelujú na urýchlené vyriešenie situácie.

"Riešili sme problematiku ukončenia PN - či to má byť v kompetencii špecialistov, alebo všeobecných lekárov. Táto otázka je kľúčová pre efektívne fungovanie systému ePN. (...) Zhodli sme sa na tom, že dôležitým krokom bude novelizácia súvisiacej legislatívy," informovala ministerka na sociálnej sieti. Dodala, že do 1. júna bude rezort intenzívne rokovať so všetkými stavovskými organizáciami v snahe o dosiahnutie konsenzu a zlepšenie situácie v ambulantnej sfére.