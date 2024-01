Na Slovensku by sa spaľovaním odpadu uživili tri zariadenia, povedal Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa spaľovaním odpadu uživili tri zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov. Stavať by sa mohli v starých areáloch podnikov alebo na miestach, kde sú nejaké environmentálne záťaže. V rozhovore to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Prijať rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní má vláda vo svojom programovom vyhlásení.