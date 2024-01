V prvom štvrťroku chceme začať proces zonácie TANAP-u, povedal Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

VYSOKÉ TATRY - Nové vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR chce s aktívnou prípravou zonácie Tatranského národného parku (TANAP) začať v prvom štvrťroku. Na tlačovej konferencii v sídle Správy TANAP-u v Tatranskej Lomnici to v utorok uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že pri príprave chce viesť otvorený a transparentný dialóg so všetkými, ktorí majú k tomu čo povedať. Vedenie rezortu si vie predstaviť pripraviť nový návrh zonácie do konca roka 2025.

"Niektoré stupne ochrany prírody sa prehodnocujú, pri intravilánoch miest a obcí by mala byť nižšia miera ochrany, treba presne zadefinovať, kde má zmysel mať najvyšší stupeň ochrany. Táto časť Tatier má väčšiu časť piatej zóny ochrany, dáva logiku ju rozširovať vo vyšších nadmorských výškach," uviedol minister s tým, že prioritou je chrániť aj biotopy. Krajinotvorné aktivity podľa neho preto nie je možné z oblasti úplne vylúčiť.

"Podklady zo strany Správy TANAP-u sme dostali, preberieme to a vyhodnotíme na pôde ministerstva a v priebehu mesiaca chceme začať celý proces. Návrh je z môjho pohľadu solídny, niektoré subjekty majú záporné stanoviská, niektoré to ešte prehodnocujú, chceme predovšetkým širšiu diskusiu so všetkými," uviedol Taraba a verí, že sa podarí s jednotlivými aktérmi nájsť zhodu.

Konštatoval, že Vysoké Tatry sú príkladom, ako treba zosúladiť rozvoj cestovného ruchu, ochranu prírody a miestami aj aktívny manažment. Len dobre urobená zonácia podľa neho prinesie transparentné vzťahy v území. Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa ubezpečil, že tie najvzácnejšie územia a prírodné rezervácie, ako Tichá, Kôprová či Javorová dolina ostanú zachované. "Historicky to tak bolo, my to rešpektujeme a bude to tak aj do budúcna," uviedol.

Vedenie rezortu chce pripraviť aj poradný orgán, na ktorý sa môžu obrátiť so svojimi námietkami všetky subjekty, ktoré majú výhrady k už schváleným zonáciám iných národných parkov. Taraba okrem toho upozornil, že národné parky predstavujú absolútne finančné pasívum, a tvrdí, že bývalé vedenie rezortu ich odrezalo od príjmov.

"Národné parky sú odkázané na dotácie, nebyť 24 miliónov z Envirofondu, nemali by ani na výplaty," tvrdí minister. Jednu z možností podpory národných parkov vidí minister v istej forme koncesie zo strany podnikateľských subjektov, ktoré v území pôsobia. "Tie subjekty majú profit z toho, že môžu podnikať v oblasti cestovného ruchu v národnom parku a majú z toho príjmy, takže by mohli platiť napríklad dve - tri percentá z obratu," priblížil víziu Taraba s tým, že podobne to funguje aj inde vo svete.