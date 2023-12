Mimoriadne tragické ráno na slovenských cestách: O život prišli dvaja vodiči! Autá skončili úplne zdemolované

Tragické ráno na našich cestách (Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky)

ŽILINA/BRATISLAVA - Slovenské cesty zasiahli dve mimoriadne tragické dopravné nehody, pri ktorých vyhasli dva životy. Prvá z nich sa stala v Žiline kedy vodič osobného auta vpálil do semaforu. Hrôzostrašnú zrážku, žiaľ, nemal šancu prežiť. Ďalšia tragická dopravná nehoda sa stala na púchovskej ceste, kedy vodič vozidla Škoda narazil do jedného z pilierov nadjazdu. Ani ten desivú zrážku neprežil.

Zobraziť galériu (5) Zábery z nehody v Žiline (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Doplnila, že vodič viedol osobné auto po ceste I/61 v smere na Bytču, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do signalizačného zariadenia v doprave. "Pri nehode utrpel vodič zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnie. U nebohého bude nariadená pitva," uviedla. Ďalšie okolnosti a presné príčiny tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania, dodala krajská policajná hovorkyňa.

Zábery z nehody v Žiline (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Brutálna nehoda na púchovskej ceste

Ďalšia tragická nehoda sa stala taktiež dnes ráno na púchovskej ceste. Vodič osobného automobilu značky Škoda nezvládol riadenie a v smere zo Svätého Jura vpálil do jedného z pilierov nadjazdu na Rybničnej ulici. Auto bolo na mieste úplne zdemolované. Vodič nemal šancu prežiť.

Vodič narazil do piliera nadjazdu v Bratislave. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Po príchode na miesto udalosti a vykonaní potrebných úkonov bolo zistené, že vodič vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," poznamenala polícia na sociálnej sieti.

Vodič narazil do piliera nadjazdu v Bratislave. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)