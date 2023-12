V centrále KDH panuje rodinná atmosféra: VIDEO Poslanci a poslankyne mali uhádnuť, kto bol ich tajný Santa

Predseda politickej strany KDH Milan Majerský (Zdroj: Facebook/KDH)

BRATISLAVA - Členovia kresťansko-demokratického hnutia mali v centrále strany záhadného Santu. Milan Majerský spoločne so svojimi kolegami zobrali vianočné zvyky veľmi vážne a obdarili sa navzájom bez toho, aby o tom vedela druhá strana. To však nebolo všetko.

archívne video

Opoziční poslanci a straníci Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) ukázali, že si veľmi ctia ducha Vianoc. V centrále politickej strany bol dokonca neviditeľný Santa. Politici obdarili jeden druhého bez toho, aby o tom adresát darčeku vôbec vedel.

Predseda Milan Majerský

Autentické zábery, ktoré sa neskôr objavili na sociálnych sieťach, ukazujú obdarených politikov, ktorí hádajú priamo pred kamerou meno človeka, ktorý ich obdaroval. Prvý na rade bol predseda hnutia Milan Majerský. Po obdržaní darčekovej tašky, ju mierne zatriasol a s úsmevom poznamenal: "Čo to môže byť? Skleničky? Nie sú to skleničky. Sladkosti. Hmm, tak to bude sladký život," dodal s humorom. Predseda hnutia neuhádol meno svoho tajného Santu ani na tretí pokus. Napokon sa aj s menšou pomocou dostal svojmu menovcovi Františkovi Majerskom. "Feri ďakujem, odhadol si ma presne," dodal.

Nasledoval František Majerský, ktorý začal tiež s humorom. "Tak to som zvedavý, už dávno som nedostal žiadny darček." Pri pohľade na tričko s potlačou sa zasmial. Stálo na ňom: "Aj tak som krajší ako ty, Peťo." Majerský tiež neuhádol hneď, ale tretí pokus s Martinou Holečkovou mu už vyšiel. Poslankyňa Holečková dostala bielu obálku, v ktorej bol poukaz na talentový mentoring. Svojho Santu Mariána Čaučíka uhádla hneď na prvý raz.

Ďalšími po poslancovi Čaučíkovi boli jeho stranícky kolegovia a kolegyne z Národnej rady Slovenskej republiky v poradí: Ján Horecký, Peter Stachura, Branislav Škripek, Jozef Hajko, podpredseda KDH Igor Janckulík, Andrea Turčanová a Martin Šmilňák. Všetci obdarení boli nadmieru spokojní.

Na záver ešte celé hnutie zablahoželalo svojim podporovateľom a fanúšikom požehnané prežitie vianočných sviatkov a veľa síl do Nového roka 2024.