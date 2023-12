Bratislava si užije Vianoce na snehu: Biela pokrývka komplikuje dopravu! Obyvatelia sídlisk si môžu užiť krásnu scenériu

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Bratislava pod pokrývkou snehu: Biele ulice a zasypané autá (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Obyvatelia Bratislavy sa v sobotu zobudili do zasneženého rána. Ľuďom sa tak v priebehu soboty naskytol pohľad na snehom pokryté parky a sídliská, ktoré dopĺňajú predvianočnú atmosféru.

Snehová nádielka má však aj svoje nepríjemné stránky. Vianočné sviatky sú už tradične spájané so zvýšenou prepravou na cestách. Každý vodič by chcel byť so svojou rodinou čo najskôr, a tak majú cestári na západe Slovenska plné ruky práce. Vodiči, ktorí na cesty vyrazili pred nimi si však museli dávať pozor, zasnežené cesty výrazne komplikujú premávku.

