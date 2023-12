Minister vnútra si vie predstaviť sprísnenie legálnej držby zbraní: Reaguje v súvislosti s tragickou streľbou

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si vie predstaviť sprísnenie podmienok legálnej držby zbraní. Treba podľa neho tiež hovoriť so zriaďovateľmi škôl o ochrane detí. Uviedol to v piatok v súvislosti so štvrtkovou (21. 12.) tragickou streľbou v Prahe.