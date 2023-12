Cenzúra porna či hrubé palacinky: S kontroverziami sa roztrhlo vrece! Na tomto sme sa bavili v roku 2023

(Zdroj: Facebook/OĽaNO, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Ako keby sa s nimi vrece roztrhlo. Nájsť kontroverzné zákony či momenty, ktoré sa odohrali v končiacom roku, vôbec nie je náročné. Naši zákonodarcovia, no nielen oni, sa postarali počas uplynulých mesiacov hneď o niekoľko bizarných situácií, pri ktorých zostáva bežným ľuďom niekedy až rozum stáť. My vám pripomíname niekoľko z nich.

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: FACEBOOK/ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti)

Kaliňák vs. Matovič

Ak sa povie slovo „bitka“, mnohí si predstavia minimálne Conora McGregora čeliaceho v ringu ďalšiemu súperovi zvučného mena. My sme však tak ďaleko za podobným zážitkom chodiť nemuseli. Úplne nám stačila jedna predvolebná kampaň a Igor Matovič s Robertom Kaliňákom pred Úradom vlády. Práve tam si to obaja páni „rozdali“ krátko pred voľbami. Matovič chcel totiž prekaziť tlačový brífing Smeru vizuálnou šou za pomoci megafónu v aute. Narazil však na Kaliňáka a pôvodne slovné útoky prerástli až k fyzickým. Kaliňák chcel Matovičovi megafón vytrhnúť, nasledovali však kopance a údery. Do konfliktu sa zapojili aj ďalší prítomní. Celú situáciu upokojil až príchod polície. O nič nebola ochudobnená ani verejnosť. Z celej šarvátky totiž existujú videá.

(Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Chcel nám cenzúrovať porno

Máloktorý nápad na pôde parlamentu vzbudil tento rok takú pozornosť, ako ten, s ktorým prišiel Martin Čepček. Na pozeranie porna totiž nepožadoval len vek minimálne 18 rokov, ale aj úradné potvrdenie. "Vysielateľovi sa zakazuje vysielanie pornografického obsahu. Pornografický obsah je možné vysielať iba koncovému užívateľovi, ktorý najneskôr v deň odoslania žiadosti dovŕšil 18 rokov veku a ktorý o to požiada písomne, s úradne osvedčeným podpisom," písal v návrhu svojho zákona. Áno, čítate dobre. Mnohým sa zrejme uľavilo, že sa žiadne takéto zmeny nakoniec nekonajú. Našli by sa medzi nimi možno aj úradníci, ktorí mali výnimky na sledovanie porna udeľovať.

(Zdroj: TASR - Michal Svítok, Topky/Ramon Leško)

Cigániková vs. kontroverzný youtuber

Na to, že sa na pôde parlamentu medzi sebou hádajú politici, sme si už zvykli. Neprekvapí nás už ani to, ak zaznejú medzi nimi tvrdšie výrazy, ktoré sú doplnené aj vizuálnou pomôckou. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková sa však nebála slovne pustiť aj do kontroverzného youtubera Martina Daňa. Ten sa objavil na tlačovke SASKY medzi novinármi a hlasne dával o sebe vedieť. "Vy nie ste ani slušný a ani novinár," odkázala mu spoza rečníckeho pultu. V podobnom duchu debata medzi nimi pokračovala. "Keď budete raz predsedníčka parlamentu, nezakážete mi tu vstúpiť?" spýtal sa Daňo Cigánikovej. "Viete čo, z akejkoľvek pozície, keby som mohla, tak zakážem. Ja by som vám zakázala aj vychádzať na ulicu. Ja by som vás do psychiatrickej liečebne zatvorila, keby bolo možné. Ale nie do väzenia, lebo vy za to nemôžete, keď naozaj máte diagnózu. To je iné," odpovedala štipľavo Cigániková. "Čo, môj zlatý? ... Ešte vás niekto na tom internete sleduje?" posmievala sa mu opäť členka SASKY. "Tak teraz začnú, keď ste mi tak pekne povedali," odpovedal youtuber. "Vám by okrem kanála mali zrušiť aj občiansky preukaz,“ odkázala mu.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Gettyimages.com)

Kristus ako kráľ Slovenska

Nuda sa politickej scéne nezavládla ani po zmene vlády. Dnes už bývalý štátny tajomník na ministerstve kultúry Štefan Kuffa chcel Ježiša Krista intronizovať ako kráľa Slovenska. „Za ministerstvo kultúry dávame prísľub, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby čo najskôr podľa možností bol Kristus Kráľ intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska,“ povedal. Urobil tak po omši v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša a prítomným doslova vyrazil dych. Tento jeho nápad dokonca zvrhla zo stola obratom aj ministerka Martina Šimkovičová, ktorá sama často čelí kritike za svoje kontroverzné názory.

(Zdroj: Topky/Maarty, Gettyimages.com, SITA/Jozef Habočík)

Palacinky majú byť tenké

Čo môže spôsobiť hrubá palacinka? To sme všetci mali možnosť vidieť len nedávno. Za múrmi leopoldovskej väznice totiž malo prísť ku kurióznemu incidentu medzi dvomi väzňami, ktorí patria k najznámejším na Slovenku – bývalým bossom podsvetia Mikulášom Černákom a kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom. Kočnerovi sa totiž nepáčilo jedlo, ktoré dostal na tanier. To však pripravoval práve Černák. "Ja toto jesť nebudem, palacinky majú byť tenké!" mal povedať. Černáka sa to však malo dotknúť a konflikt bol na svete. Našťastie, zostalo len pri slovách.

(Zdroj: Getty Images)

Veľké hádky pre mastný chlieb

Pri jedle ešte zostaneme. Ďalšiu kontroverziu totiž v našej spôsobil mastný chlieb s cibuľou. Na internete totiž s príchodom vianočných trhov začala kolovať fotka, podľa ktorej mala táto naša pochúťka stáť až 8 eur a 90 centov. Predávať ju totiž mali ako „domáci špaldový chlebík s vegan masťou a bio cibuľou.“ Išlo ale len o vtip a trochu recesie. V skutočnosti sa žiaden takýto chlieb a už vôbec nie za spomínanú sumu na vianočných trhoch nepredával. Žartu naletel však aj poslanec za SNS Karol Frakašovský, ktorý sa nad takýmito praktikami obchodníkov rozhorčoval v dlhom statuse na sociálne sieti.

Vallo tvrdí, že cyklotrasa na Vajanského nábreží je dôležitou súčasťou cyklistickej infraštruktúry (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Kontroverzný cyklopruh

Na vyvolanie vášní stačil aj jeden cyklopruh. Ten vybudovali v Bratislave na Vajanského nábreží na mieste, ktoré patrilo už aj predtým z pohľadu premávky k výrazne vyťaženým. Viete si teda predstaviť, čo spôsobilo zúženie cesty z dvoch do jedného jazdného pruhu. Vodiči nad zmenou takmer okamžite hromžili, no hlavou krútili aj tí, čo úsekom denno-denne nejazdia. Magistrát vodičom odkázal, že zápchy zmiznú, keď vodiči zmenia svoje návyky. Prechádzať majú nie po nábreží, ale majú využiť obchvat. Určite sa však našli aj ľudia, ktorí zmenu privítali.