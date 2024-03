Černáková Monika zverejnila zábery z minulosti! Obrovská premena: Spoznali by ste ju?

(Zdroj: archív Bez servítky)

Napriek tomu, že má Monika Nemčoková už 55 rokov, mnohí by jej mohli jej postavu závidieť a nie len to. Nielenže dobre vyzerá, ešte k tomu aj má skutočne cit pre módu. Veď niet sa čomu diviť. Už viac ako 30 rokov totiž vlastní dámsky butik v centre Banskej Bystrice, kde si po rady chodil aj samotný mafiánsky boss Mikuláš Černák.

Hoci ju teraz všetci poznáme ako prekrásnu blondínku, nie vždy to bolo tak. Nedávno totiž na sociálnej sieti zverejnila nie len svoje fotografie, na ktorých by ste ju zaručene nespoznali, ale aj prezradila čo-to zo svojej histórie. "Ako sa mi podarilo zvíťaziť po tom ako som 20 rokov splácala byt, auto a mala na krku ešte aj úvery z nebankoviek. Vráťme sa teda o niekoľko rokov dozadu a ja vám poviem o tom, ako som fungovala, keď som ešte chodila pre tovar do Markízy, na aute," začal svoje rozprávanie Monika.

Po tovar totiž chodila až do Talianska, čo bolo približne 1000km ďaleko. "Predstavte si tú najdlhšiu cestu, akú ste kedy absolvovali v aute a že ju musíte podstúpiť každý druhý týždeň najbližších 20 rokov. Na tejto ceste vás okrem dažďa, snehu, hmly budú čakať rôzne kontroly, zdržania a radary od rakúskych psov… (policajtov) Doma vás čaká dieťa a práca preto sa musíte vrátiť do 48 hodín…. To znamená, žiadne prestávky na obed či večeru, zoberiete si so sebou len doma pripravené chlebíky. Rovnako ani žiadny hotel. Pospíte si v aute, lebo nemáte čas ani peniaze navyše.. Musí vám ostať presná suma na benzín domov. Zažívate konštantý stres a neistotu zo života, viete len jediné... Musíte to zvládnuť, pretože nemáte na výber. Čoskoro treba zaplatiť byt, auto, niekoľko pôžičiek z nebankoviek a ešte sa musíte postarať o svoje dieťa," priblížila Monika.

Takto pritom malo vyzerať približne 20 rokov jej života. Aj preto ju nedávná poznámka na jej osobu poriadne rozohnila. "Minule som si prečítala o sebe toto: Ste zaľúbená do seba a peňazí... Milujem tieto “Vasilisi premúdrelé”.. Áno, mám rada peniaze, ale celý život len tie svoje - zarobené, pretože mi dávajú slobodu! Nikdy som si od nikoho nechcela pýtať “na rožok“, jedna múdra žena mi povedala ( Ľubička pozdravujem ťa do nebíčka) “ ak chceš “tresnúť” dverami - musíš nato mať “! Nemám bohatých rodičov, ale dali mi viac ako peniaze ( lásku a výchovu ) a muži ? Ak mi nezobrali, tak mi nedali. Celý život som pracovala, aby som potom už mohla byť “ LEN MAMA”," skonštatovala rozohnená Monika.

Celý svoj život pritom obetovala len svojmu synovi Kewinovi. "Žila som len pre Kewka všetko som prispôsobovala jemu, nikdy som nerozmýšľala čo chcem JA. Ak som chcela, aby z môjho syna v neúplnej rodine vyrástol slušný človek (a stalo sa !) Nebol čas na mňa a v tej dobe ani peniaze (vždy som radšej kúpila synovi ako sebe)," uzavrela.