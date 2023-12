Živý darček pod stromčekom? Odborníci zdvíhajú varovný prst: TOTO si treba zvážiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Mnohí po nich túžia, no neuvedomujú si následky a záväzky. Reč je živých darčekoch, ktoré sú v posledných rokoch pod stromčekom mimoriadne obľúbené. Avšak, zaobstaranie si zvieraťa so sebou prináša aj záväzky, na ktoré väčšina zabúda. Viaceré organizácie vyzývajú, aby ľudia zvieratá pod stromček nekupovali. Tu sú dôvody.

Živý darček pod stromček si pýtajú najmä deti. A čo by rodičia nespravili pre svoje malé ratolesti? Avšak, pri plnení prianí častokrát zabúda, čo so sebou zaobstaranie si zvieratka prináša. Noví majitelia by si mali uvedomiť, že ide o dlhodobý záväzok. Pes sa totiž v závislosti od plemena vie dožiť aj 15 rokov. Niekedy aj viac. Ďalším aspektom na zaobstaranie si zvieraťa je dostatok času. Ak totiž rodina na psa či mačičku nebude mať čas, kupovať by si ho nemali. Aj zvieratá sú totiž živé bytosti a majú svoje potreby, ako je venčenie, veterinárna starostlivosť, či len jednoduché škrabkanie a vyžadujú pozornosť. Okrem času by si mali ľudia uvedomiť, že aj starostlivosť o psa či mačku vyžaduje nejaké financie. Kvalitné granule sú drahé a ušetriť na potrave sa rozhodne neoplatí.

Archívne VIDEO Záujem o adopcie psov z košického útulku sa počas pandémie zvýšil

Záujem o adopcie psov z košického útulku sa počas pandémie zvýšil (Zdroj: TASR / Diana Semanová)

A aj keď by nová rodina mala na psa dostatok času či financií, dôležité je vybrať si správne plemeno. Napríklad, v minulosti si ľudia vo veľkom kupovali psov plemena Akita, ktorý stvárnil psa Hačikó v rovnomennom filme. Tieto psy ale veľakrát nie sú vhodné k deťom a ťažko vycvičiteľné. Treba si rovnako spísať, čo ktorý pes vyžaduje. Niektoré psy neznesú život v paneláku, iné celoročný pobyt vonku. Psa treba aj vycvičiť, lebo bude nezvládateľný. Sú plemená, ktoré sa trénujú ľahšie, ale sú aj tvrdohlavejšie, ktoré majú vlastnú hlavu.

Útulok Na konci sveta. (Zdroj: FB/Na konci sveta)

Každoročne sa totiž stáva, že po sviatkoch praskajú útulky vo švíkoch, lebo zistili, že pes či mačka vyžaduje starostlivosť a čas, ktorý nemajú. Prípadne zviera vyhodia na ulicu napospas osudu. “Zviera je živý tvor a nedá sa po sviatkoch vymeniť za iný model ani vrátiť. Je to záväzok na dlhé roky. Odrádzame najmä od živých prekvapení bez predošlej dohody s obdarovaným,” povedala predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Kapacity slovenských útulkov sú podľa nej celoročne naplnené, pretože počty prijatých zvierat sú vyššie ako počty adopcií. Dopyt po živých darčekoch navyše podporuje množiteľov a priekupníkov zvierat.

(Zdroj: Getty Images)

Odborníci preto ľuďom navrhujú, aby zodpovednosť detí radšej preverili. Podľa ich slov je vhodné si prv spraviť výlet do najbližšieho útulku, kde si vyskúšajú, aké to je sa o zvieratko starať. "Odrádzame najmä od živých prekvapení bez predošlej dohody s obdarovaným – psík pre babku, ktorá ho pripne na reťaz či pre dieťa, ktoré nie je na zodpovednosť pripravené. Ak však rozhodnutiu darovať domov zvieratku v núdzi predchádza zrelá úvaha celej rodiny, potom nemôže byť krajšieho gesta pomoci," prízvukujú odborníci.