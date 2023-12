Chodca v Galante zachytilo auto na ceste mimo priechodu pre chodcov

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

"Vodič Fiata 500 muža síce zbadal, no napriek tomu došlo k zrážke. Po nehode zostal chodec ležať na zemi a vo vážnom stave ho záchranári museli urýchlene previezť do galantskej nemocnice," uviedla. Policajná hliadka vykonala s vodičom dychovú skúšku, ktorá alkohol nepotvrdila. To, či mohol byť chodec pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z odobratej krvi.

