Polícia obvinila opitú vodičku, v Sabinove narazila do troch áut

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

SABINOV - Opitá vodička z obce Milpoš v okrese Sabinov narazila do troch áut, polícia ju obvinila. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v utorok (19. 12.) popoludní v Sabinove.

archívne video Policajná naháňačka za opitým vodičom po R1 v protismere (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Počas jazdy prešla žena do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim osobným autom a následne narazila aj do ďalších dvoch vozidiel. "Po príchode policajnej hliadky na miesto dopravnej nehody boli všetci účastníci podrobení dychovej skúške. U vodičky bol výsledok pozitívny, dosiahol hodnotu takmer 1,7 promile," dodala Ligdayová. Ženu policajti obmedzili na osobnej slobode a bola umiestnená do cely policajného zaistenia. V súčasnosti už čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Polícia obvinila aj Košičana, vo Vysokých Tatrách jazdil s autom opitý

Polícia obvinila Košičana, vo Vysokých Tatrách jazdil opitý aj napriek zákazu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 21-ročného muža policajná hliadka zastavila na odpočívadle a podrobila ho kontrole v nedeľu (17. 12.) popoludní. "Výsledok vykonanej dychovej skúšky preukázal, že mladý vodič jazdil pod vplyvom alkoholu. Hodnota dychovej skúšky u neho presiahla 2,3 promile. Následnou lustráciou bolo zistené, že vodič má okresným súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu, a to s platnosťou až do júla roku 2025," uviedla hovorkyňa.

Košičan skončil v cele policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov voči nemu poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Čelí tiež obvineniu z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.