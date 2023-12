Návrh štátneho rozpočtu podľa Najvyššieho kontrolného úradu podporuje ekonomický rast

Najvyšší kontrolný úrad (Zdroj: SITA/Marián Peiger)

BRATISLAVA - Predložený návrh štátneho rozpočtu pre budúci rok podporuje ekonomický rast v roku 2024, a to aj na úkor vyššieho deficitu verejnej správy. V stredu to pri rokovaní o budúcoročnom rozpočte v Národnej rade (NR) SR uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy. NKÚ skonštatoval, že pri príprave rozpočtu boli dodržané zákonné aj ústavné pravidlá, a mohol byť predložený na rokovanie.

"Predložený návrh rozpočtu podľa nášho názoru podporuje ekonomický rast v roku 2024, a to aj na úkor vyššieho deficitu verejnej správy, ktorý sa priblíži až k úrovni šiestich percent hrubého domáceho produktu," uviedol Andrassy. NKÚ však poukázal aj na nejednoznačnosť zákona o rozpočtových pravidlách pri preklápaní výdavkových limitov do navrhnutého rozpočtu. "Výdavkové limity sú pritom podľa nášho názoru jedným z rozhodujúcich nástrojov na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií aj zdravého ekonomického rastu," priblížil Andrassy.

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Budúcoročný ekonomický rast krajiny môže podľa šéfa NKÚ ovplyvňovať aj využívanie európskej finančnej pomoci, a to až v sume 2,5 miliardy eur. "Ide o prostriedky, ktorých efektivita čerpania môže významným spôsobom ovplyvňovať rast slovenskej ekonomiky nielen v roku 2024, ale aj v tých nadchádzajúcich rokoch. Bude to však podmienené nielen samotným čerpaním európskych fondov, ale aj ich efektívnou alokáciou a dosahovaním konkrétnych merateľných cieľov," uviedol Andrassy. Šéf NKÚ tiež upozornil, že rast deficitu verejnej správy sa prejaví v celkovom dlhu štátu, ktorý sa medziročne zvýši z 57,8 % na úroveň 58,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). "A tak bude atakovať celkovú výšku dlhu štátu na úrovni 76,6 miliardy eur. Rast HDP na úrovni 2,7 % však môže mať pozitívny vplyv na rast zamestnanosti, a to až približne o 0,4 %, a miera nezamestnanosti by sa na Slovensku v budúcom roku mohla dostať na historicky najnižšiu úroveň, a to je úroveň 5,4 %," uviedol Andrassy.

NKÚ vníma pozitívne trend znižovania deficitov verejnej správy a verejných financií v rozpočte na roky 2025 - 2026. Avšak Andrassy upozornil, že ani napriek uvedenej snahe vlády v znižovaní deficitu verejnej správy Slovensko v roku 2026 nedosiahne optimálne kritériá vyplývajúce zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Úrad vo svojom stanovisku upriamil pozornosť aj na dlhodobé neriešenie modernizačného dlhu v rezortoch životného prostredia, školstva či ministerstva dopravy