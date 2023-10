Poisťovne opäť prišli o mnohých ľudí! Najväčší prepad pocíti Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA - Záujem o zmenu zdravotnej poisťovne v tomto roku prejavilo vyše 170-tisíc ľudí. Vyplýva to z predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) k prepoisťovacej kampani. Úrad avizoval, že presnejšie dáta poskytne koncom novembra. Do konca tohto mesiaca môžu ešte poistenci svoje prihlášky do novej poisťovne vziať späť.