Súd odročil pojednávanie so Zoroslavom Kollárom na budúci rok

Zoroslav Kollár (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Špecializovaný trestný súd (ŠTŠ) odročil pondelkové hlavné pojednávanie so Zoroslavom Kollárom, v prípade zasahovania do nezávislosti súdov. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa ŠTŠ Katarína Kudjáková.