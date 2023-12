Voliči PS, SaS a KDH protestujú pre frustráciu z výsledkov volieb, povedal Juraj Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA - Hlavnou motiváciou voličov Progresívneho Slovenska, SaS a KDH zúčastňovať sa protivládnych protestov je frustrácia zo samotných výsledkov parlamentných volieb a z toho, že ich strany nedokázali zložiť vládnu koalíciu. Povedal to publicista Juraj Hrabko.

Dôkazom podľa neho môžu byť aj kľúčové heslá demonštrácií zamerané najmä proti vláde Smeru-SD. Hodnotenie účasti na mítingoch politických strán v Bratislave a Košiciach je podľa Hrabka rôzne v závislosti od toho, kto a na základe čoho ju posudzuje. On osobne považuje účasť ľudí za vysokú a ešte vyššia by podľa neho bola, ak by akcie viac podporili umelci. "Uvidíme, ako budú prebiehať ďalej. Je v poriadku, že sú a ľudia môžu slobodne vysloviť svoj názor," doplnil.

Minister práce Tomáš: Bez ohľadu na prezidentské voľby sa môžu na nás seniori spoľahnúť. Sľúbili sme im to! (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Protesty podľa neho nebudú mať žiadny vplyv na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), súčasné vládne strany podľa Hrabka zásadné zmeny úradu avizovali dlhodobo už pred voľbami a je málo pravdepodobné, že by si ich rozmysleli. "V tejto chvíli má v parlamente pre vládnu koalíciu prednosť zákon o štátnom rozpočte. Je na ich stratégii, kedy zaradia rušenie ÚŠP a či na ňom budú trvať, ale predpoklad je, že na ňom trvať budú," konštatoval.

Prezidentské voľby

Hrabko sa dotkol aj budúcoročných prezidentských volieb. Pokiaľ by kandidatúru potvrdil Peter Pellegrini (Hlas-SD), Hrabko očakáva hlavný súboj medzi ním a Ivanom Korčokom, ktorý už kandidatúru ohlásil. Väčšina ďalších kandidátov bude podľa Hrabka vo voľbách sledovať prioritne iné ciele, nie boj o víťazstvo. Líder Aliancie-Szövetség Krisztián Forró môže podľa Hrabka chcieť v prvom rade zviditeľniť svoju mimoparlamentnú stranu, v prípade kandidatúry Andreja Danka (SNS) alebo Miriam Lexmann (KDH) môže ísť o prípravu na voľby do Európskeho parlamentu. "Relevantní kandidáti sú dvaja a tak to zrejme aj ostane," zhrnul Hrabko.