Hmlu možno očakávať takmer na celom Slovensku: SHMÚ vydal výstrahy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - S hmlou treba rátať vo štvrtok do 10.00 h vo všetkých okresoch Slovenska okrem Bratislavy. Na poľadovicu si treba dávať pozor približne do 9.00 h v okresoch Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves a Rožňava. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe a vydal výstrahy prvého stupňa. SHMÚ dodal, že hmlu možno očakávať s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.