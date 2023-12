SHMÚ upozorňuje na poľadovicu, vietor na horách, povodne aj smog

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha pred poľadovicou platí predbežne do utorka (19. 12.) pre väčšinu okresov Prešovského kraja. Rovnako aj v Trebišove, Michalovciach, Sobranciach a okrese Košice-okolie. V Banskej Bystrici, Brezne, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Tvrdošíne vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Na hrebeňoch hôr môže podľa meteorológov vietor dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

(Zdroj: SHMÚ)

Objaviť sa môžu aj povodne, a to v okresoch Trebišov bez Roňavy a Michalovce. Meteorológovia tam vydali výstrahu druhého stupňa, platí do pondelka (18. 12.) do 9.00 h. SHMÚ tiež upozorňuje na smogovú situáciu v Jelšave a okolí. Príčinou sú emisie z vykurovania pevným palivom, možný vplyv dopravy a priemyslu.