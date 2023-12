Prichádzajú zmeny v sumách poistného: Nové cifry sa dotknú TÝCHTO skupín ľudí!

(Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann)

O zmenách informuje Sociálna poisťovňa. Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 605,50 eur, sa zvyšuje na 652 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 8 477 eur, sa zvyšuje na 9 128 eur.

Minister práce Erik Tomáš k 13. dôchodkom (Zdroj: Facebook/ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Zmeny sa dotknú aj minimálneho poistného pre povinne poistenú SZČO. Od 1. januára 2024 bude predstavovať 216,13 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude vo výške 3 025,93 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, dosiahne od 1. januára 2024 sumu 229,17 eura. „Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2024 listom alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2024 (za január 2024),“ uviedla poisťovňa.

Sociálna poisťovňa (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Čo sa týka maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného pre zamestnávateľov a zamestnancov, tak v tomto prípade, platí, že minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti bude v úhrne mesačne 9 128 eur, z toho maximálne poistné 858,03 eura.

„Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 9 128 eur mesačne, z toho maximálne poistné 2 300,25 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou,“ dodala poisťovňa.