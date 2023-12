Nová sieť záchraniek rozvírila vody: Nedokážeme sa postarať o všetkých pacientov! Odkazujú záchranári

(Zdroj: TASR/Diana Semanová)

BRATISLAVA – Znenie dlho očakávanej zmeny siete záchranárskych staníc bolo zverejnené. Netrvalo dlho, aby sa na odpor postavili viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Od rezortu zdravotníctvo žiadajú okamžité zmeny. Tvrdia, že podľa nového rozloženia staníc by sa mohla dostupnosť okamžitej zdravotnej starostlivosti rapídne zhoršiť. Ministerka Dolinková (Hlas-SD) oznamuje zmeny.

archívne video

Taktické cvičenie má preveriť manažérske schopnosti budúcich záchranárov (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Navrhované zmeny, ktorých znenie vychádza z práce Žilinskej univerzity je podľa Zuzany Pukancovej, predsedníčky odborovej organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe najhoršie, aké kedy na Slovensku boli. Podľa portálu Plus 1 Deň tak záchranári uvažujú nad vstupom do štrajku.

O prerokovanie novej mapy staníc záchrannej služby žiada aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) spolu so záchranármi. „Zásadne nesúhlasíme s obsahom vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby. Ak by bola prijatá v súčasnej podobe, môže vážne ohroziť dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ vyhlásila ANS.

(Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Zrušiť by mali časť záchranárskych staníc, druhú časť chcú optimalizovať

Podľa nového rozloženia záchranárskych síl by sa tak niektoré stanice mali rovno zrušiť. V niektorých by malo dôjsť k zmene posádok. Posádky s dvoma záchranármi by sa tak mohli zmeniť na posádky pozostávajúce z vodiča a jedného záchranára.

Dokumenty, ktoré rezort obdržal od Žilinskej univerzity v Žiline bolo potrebné podrobiť zmenám. „Dokument bolo potrebné prepracovať, keďže pôvodná verzia dostatočne nereflektovala na požiadavky, ktoré sú potrebné aj v súvislosti s plnením míľnika Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

(Zdroj: Getty Images)

Zadaná úloha pre univerzitu mala zohľadňovať podmienku toho, že 90% populácie na Slovensku by tak podľa novej mapy malo mať dostupnú starostlivosť do 15 minút. Univerzite predložili aj zoznam pevných staníc záchranárskej zdravotnej služby, pričom celkovo išlo o 66 lokalít financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na základe týchto kritérií zložili sieť 216 sídel záchranárskych staníc po celom Slovensku, pričom 66 uvedených lokalít zostalo nemenných.

Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti sa však proti novej siete staníc hlasno postavila. Rezort žiadajú o stiahnutie opatrení, a to okamžite. Podľa nich by tak táto zmena predstavovala výrazné zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, a tak aj priame ohrozenie pacientov. „Niektoré stanice sú umiestnené v koncových obciach, kde končí cestná infraštruktúra, čo sa javí ako vysoko rizikové a zároveň znižuje ich efektívny rádius zásahu," argumentujú.

(Zdroj: TASR/Diana Semanová)

K hlasom, ktoré sa stavajú proti návrhu sa napokon pridali aj samotní záchranári. „Prosíme o revíziu zverejnenej siete, za účasti odbornej verejnosti tak, aby zohľadňovala regionálne požiadavky a zabezpečila dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti, pre všetkých občanov Slovenskej republiky v čase a náležitej kvalite,“ tvrdí Pukancová. Rezort zdravotníctva reagoval tvrdením, že tento model nemusí predstavovať konečnú podobu siete staníc. „Optimalizácia siete nemocníc môže zmeniť aj potrebu rozloženia sídiel a staníc a typov ambulancií,“ reagoval rezort.