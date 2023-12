Žilinka by mal rezignovať, nebráni svoju inštitúciu pri návrhoch vlády, myslí si Kolíková

Mária Kolíkova (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - enerálny prokurátor Maroš Žilinka by mal rezignovať, keďže rezignoval na obranu svojej inštitúcie v súvislosti so zmenou trestnej politiky a rušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Vyzvala ho na to v piatok poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS). Žilinka vo štvrtkovom (7. 12.) stanovisku uviedol, že návrh týkajúci sa postavenia ÚŠP je obsahovo komplexný a vykonateľný. Z vecného hľadiska je podľa neho v súlade s Ústavou SR.