Dramatický priebeh výboru o prokuratúre, Dostál zo SaSky proste odišiel: Ak nebude rozprava, ja tu sedieť nemienim!

Priebeh výboru bol dramatický. (Zdroj: NRSR.sk)

VIDEO Záver rokovania výboru k rušeniu ÚŠP bol dramatický:

Dostál z SaS sa odmietal ďalej podieľať na rokovaní výboru ohľadom legislatívneho rušenia ÚŠP (Zdroj: NRSR.sk)

Spomínaný výbor dnes rokoval o návrhu vlády prerokovať novelu Trestného zákona, ktorá počíta aj so zrušením špeciálnej prokuratúry, v skrátenom legislatívnom konaní.

Náhly Dostálov odchod tesne pred záverom

Poslanci z opozície mali, logicky, ešte množstvo otázok, na ktoré však členovia koalície spolu s ministrom nemali zrejme čas, a tak rokovanie predčasne ukončili, čo sa však nepáčilo kľúčovým hráčom z opozičných lavíc ako napríklad exministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo SaSky, či jej kolega Ondrej Dostál, ktorému sa nepáčilo, že sa rozprava o zákone presunula priamo z výboru do rokovacej sály, kde vraj poslanci opozície nemajú šancu dostať odpovede na svoje otázky.

Podpredseda výboru Dostál sa už neudržal po tom, ako sa skoro 2 minúty vkuse hlásil. "Vzhľadom na to, že nie je umožnená rozprava, tak ja sa nebudem zúčastňovať na hlasovaní, ktoré je absurdné. Vy tu hovoríte, že bude priestor v pléne. V pléne prebieha rozprava tak, že minister vystúpi v úvodnom slove, opoziční poslanci vystupujú, nedostanú žiadnu odpoveď, minister vystúpi v záverečnom slove, keď naňho nie je možné reagovať ... na tomto sa teda ja podieľať nebudem," povedal naštvaný Dostál a odišiel z rokovacej miestnosti, pričom v danej chvíli bolo možné sledovať už iba zvukový prenos výboru, keďže obraz bol vypnutý.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Predseda výboru za Hlas-SD Miroslav Čellár si však trval na svojom a povedal, že minister Susko už na všetky otázky odpovedá a potom diskusiu ukončil. "Výbor je miesto, kde sa má diskutovať!" odkázal ešte Dostál.

Svoje si vyžiadala aj Kolíková

Do obrazového ticha prenosu z výboru však ešte narýchlo vstúpila nahnevaná spolukolegyňa Dostála a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá si tiež koaličných predstaviteľov podala. "Ak nedáte poslancom ani možnosť rokovať ... prepáčte, o skrátenom legislatívnom konaní na ústavnoprávnom výbore a vy to zrušíte a prerušíte diskusiu, tak robíte všetko pre to, aby sme boli naozaj úspešní. Ja vám veľmi pekne ďakujem," dodala sarkasticky Kolíková. "Pretože tento spôsob ignorácie zákonodarnej moci je úplne brutálny a vy to viete veľmi dobre, pán minister," povedala Suskovi Kolíková, ktorá mu pripomenula aj časy z ich vládnutia, kedy si vraj reprezentanti kabinetu vypočuli všetky otázky opozície, a až tak vraj výbor rozpustili.

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na nič neberiete ohľad, zvyšovala hlas Kolíková v závere

"Ani tá posledná vaša odpoveď proste nesedí, a ja chcem na to reagovať. A chcem vás upozorniť aj na to, lebo si zrejme neuvedomujete tie súvislosti, ktoré ste spôsobili. Spôsobujete škodu. Vôbec nedávate žiadnu čakaciu dobu. Žiadnu. Ani sudcom ani vyšetrovateľom, ani prokurátorom. Jednoducho sa potom stane, že tí ľudia to nestihnú riadne aplikovať," argumentovala Kolíková, zatiaľ čo Susko mlčal. "Neberiete na to vôbec ohľad. Na nič neberiete ohľad! Proste neexistuje predsa, že by ste to zvýšili z 266 na 600 a neviete, či na priestupky máte ľudí. Či ministerstvo životného prostredia to dá. A my vieme, že nedá. Už sme mali o tom debatu," pokračovala Kolíková do stratena a následne bol prenos z výboru prerušený.

Dvojica SaSkárov na celý incident reagovala aj na samostatnej tlačovej konferencii: