Nemocnica svätého Michala v Bratislave má nového riaditeľa: Je ním dekan Slovenskej zdravotníckej univerzity

Ladislav Kužela (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nový riaditeľ avizoval viacero nových projektov. Zostáva aj dekanom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. "To prepojenie dekana a generálneho riaditeľa umožní tú výnimočnosť. Umožní rýchlejšie kroky, byť viac konkurencieschopný, umožní nám to, čo potrebujeme, vyrásť pomerne rýchlo za krátku dobu," uviedol.

Video:

Vymenovanie nového generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Nemocnice sv. Michala (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Troma hlavnými piliermi nemocnice majú byť moderná diagnostika, komplexná liečba a vzájomná dôvera. Chce získať do nemocnice odborníkov, a to aj zo zahraničia. Nadviazať by chcel spoluprácu s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Prahe, ktorá má predstavovať víziu aj pre nemocnicu sv. Michala. Zámerom je tiež dostať nemocnicu do siete Health promoting hospitals, medzi nemocnice, ktoré dbajú na starostlivosť o vlastných zamestnancov a prevenciu medzi bežnou populáciou.

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Najšpičkovejšia nemocnica

Minister vnútra pripomenul, že ide o jednu z najšpičkovejších nemocníc na Slovensku. Kuželu považuje za odborníka z hľadiska medicínskej, vzdelávacej aj manažérskej kvality. Okrem riaditeľa bolo vymenené aj predstavenstvo a dozorná rada nemocnice.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šutaj Eštok zároveň vyjadril rozčarovanie nad manažovaním nemocnice počas šéfovania exriaditeľa nemocnice Branislava Deleja, nominanta bývalého ministra Romana Mikulca (hnutie Slovensko). "Bol to obrovský marazmus a chaos," komentoval. Nevylúčil audit.

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) označila Kuželu za odborníka s veľkými skúsenosťami a znalosťami. Pripomenula, že nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre zamestnancov ministerstiev vnútra a obrany, ale aj 80 percent civilným občanom. "Teším sa, že tu bude priestor aj na výučbu, vzdelávanie mladých lekárov a poskytne priestor na vedu, výskum a inovácie v zdravotníctve," dodala.

Základným cieľom Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala je poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť a služby predovšetkým útvarom a zložkám rezortov ministerstiev vnútra a obrany.