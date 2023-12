Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca bude predchádzať diskusia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca a jeho prípadnej výške bude predchádzať širšia diskusia. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na otázku o prípadnom predĺžení príspevku. Podľa aktuálneho nariadenia by sa mal vyplácať do konca roka. "Od marca 2022 k októbru 2023 bola celková vyplatená suma vo výške 130.275.078 eur," priblížil tlačový odbor rezortu.