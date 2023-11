Jedna tragédia strieda druhú: Nitrianske školy sa odeli do čierneho! Vyhasli dva mladé životy

(Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj, Facebook/Msú Šaľa, Topky)

V pondelok ráno došlo v Šali k obrovskej tragédii. 23-ročný študent medicíny Bruno napadol nožom svojho 17-ročného brata Rubena. Chlapec zraneniam podľahol. Bruno následne napadol a zranil aj oboch rodičov a sám spáchal samovraždu skokom zo siedmeho poschodia.

K útoku došlo v bytovom dome na Hollého ulici. (Zdroj: Facebook/Msú Šaľa)

Ruben bol žiakom Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre, navštevoval nemeckú triedu. Portál tvnoviny.sk informoval, že v škole boli v utorok policajti v civile. Tí sa snažia objasniť motív vražedného besnenia mladého medika. Na škole visela čierna vlajka. Keďže išlo o cirkevné gymnázium, k celej veci sa vyjadril aj nitriansky biskup Viliam Judák. „Za Nitrianske biskupstvo vyjadrujem úprimnú sústrasť a svoju hlbokú účasť a blízkosť v modlitbe všetkým, ktorí sú touto tragédiou zasiahnutí, najmä rodičom. 17- ročný syn, ktorý zraneniam podľahol, bol študentom cirkevnej školy Gymnázia - sv. Cyrila a Metoda v Nitre,“ uviedol.

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre vyvesilo čiernu vlajku. (Zdroj: Topky.sk)

Tragický týždeň pokračoval

V utorok prišla ďalšia smutná správa. Tri mladé študentky Strednej zdravotníckej školy v Nitre išli ráno do školy. Auto, v ktorom sa viezli, však pri obci Jelenec pravdepodobne dostalo šmyk a narazilo do stromu. Náraz ho následne odrazil naspäť na cestu, kde do auta narazilo vozidlo Seat Alhambra. Vodička aj jedna zo spolujazdkýň mali šťastie, vyviazli „iba“ so zraneniami. Tretia dievčina, 18-ročná Nina, však už toľko šťastia nemala Nehoda ju stála život. Škola je z toho, čo sa stalo v šoku. Aj na budove, kde sídli, je vyvesená čierna vlajka.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Paradoxom je, že obe školy sa v Nitre nachádzajú len niekoľko metrov od seba. „V mene vedenia a všetkých zamestnancov školy vyjadrujeme celej rodine zosnulej žiačky úprimnú sústrasť. Myšlienkami sme s nimi a zdieľame ich hlboký smútok. Ostatným zraneným žiačkam prajeme skoré uzdravenie,“ vyjadrila sa pre Nový čas riaditeľka školy Regina Sládečková.

Susedia z obce Slažany, kde Nina aj s rodinou žila, na ňu spomínajú ako na milé a usmiate dievča. "Bola by z nej veľmi dobrá zdravotná sestra. Ona tým žila. Škoda, že takí mladí ľudia zomierajú,“ povedali pre denník. V Nitre študovala na zdravotnej školy v odbore praktická sestra.

Stredná zdravotnícka škola v Nitre tiež vyvesila čiernu vlajku. (Zdroj: Topky)