VIDEO Boj o život v priamom prenose! Muž zomieral manželke priamo pred očami: Toto mu zachránilo život

Dráma v MHD: Muž prestal dýchať, život mu zachránil policajt (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Rutinná cesta električkou sa zmenila na boj o život. Bezbranná manželka sa prizerala, ako jej 70-ročný muž prestáva dýchať a nedokázala mu pomôcť. V električke sa však našťastie nachádzal aj 31-ročný policajt, ktorý okamžite začal konať.

Dráma v MHD: Muž prestal dýchať, život mu zachránil policajt (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Počas jazdy spozoroval ako v strednej časti električky v pokľaku kľačí starší muž, ktorý sa opiera o dvere a drží sa za bundu v oblasti hrudníka. V druhej ruke muž držal vôdzku so psíkom a pri mužovi sa nachádzala aj jeho vystrašená manželka. Policajt s mužom chcel nadviazať komunikáciu, avšak muž nereagoval. Nakoľko muž zjavne potreboval pomoc, policajt ho bez váhania položil na zem, rozopol mu bundu aj mikinu. Pozorovaním ako aj hmatom zistil že muž nedýcha a prestáva javiť známky života a preto začal okamžite s resuscitáciou," poznamenali muži zákona.

Po niekoľkých minútach boja o život sa do električky dostali príslušníci hasičského zboru, ktorí sa pokúšali muža zachrániť prineseným defiblirátorom. Na miesto dorazili aj záchranári rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorí muža následne previezli do nemocnice. Bez pomoci prítomného policajta, by však dôchodca pravdepodobne cestu MHD neprežil. "Podľa slov ošetrujúceho lekára, práve poskytnutie prvej pomoci zo strany policajta viedlo k záchrane života 70-ročného muža. Aj tento prípad je príkladom toho, ako sa aj v čase mimo služby príslušníci Policajného zboru riadia heslom : POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ," dodali muži zákona.