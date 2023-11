Nebudeme prekopávať odsúhlasené míľniky v Pláne obnovy a odolnosti Slovenska, tvrdí Kmec

Peter Kmec (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zavádzaním snáh o prekopanie míľnikov v pláne obnovy, ktoré boli odsúhlasené Európskou komisiou (EK), by sa zdržalo financovanie a skomplikovali by sa implementačné a projektové zámery. Preto treba dodržať princíp kontinuity. Uviedol to v utorok podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD), v rámci konferencie Jesenná ITAPA.