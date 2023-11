V úseku Svätý Jur - Pezinok je poškodené trakčné vedenie: Vlaky meškajú!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Z dôvodu poruchy trakčného vedenia v úseku Svätý Jur - Pezinok meškajú v pondelok popoludní niektoré vlaky. Príčina roztrhnutého nosného lana sa vyšetruje. Uviedol to Denis Dymo z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Na odstraňovaní poruchy pracujú dve čaty elektromontérov. "Porucha trakčného vedenia by mala byť odstránená približne do 16.00 h," priblížil Dymo. K poruche trakčného vedenia prišlo v čase 12.37 h. Na prvej koľaji uviazol vlak smerujúci do Košíc.

Ako priblížil Dominik Drevický z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), aktuálne môžu vlaky na danom úseku jazdiť len po jednej koľaji. "Čas sprejazdnenia druhej koľaje zatiaľ nevieme predpokladať," uviedol.

Vlak smerujúci z Bratislavy do Košíc strhol trakčné vedenie medzi Pezinkom a Svätým Jurom, skonštatoval Drevický. Pre nehodu preto meškal 122 minút. V tejto súvislosti tiež meškajú od piatich do 40 minút štyri vlaky Ex, tri vlaky R, štyri vlaky REX a päť vlakov Os. V úseku Pezinok - Bratislava-Rača bol tiež odrieknutý jeden vlak kategórie Os, ktorý nahradili iným vlakom tej istej kategórie.