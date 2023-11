Tragická nehoda vlaku! Desivé zábery, z auta ostal len šrot: Vodič nemal šancu prežiť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

"Cestujúci vo vlaku sa nezranili, žiaľ, 58-ročný vodič vozidla utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Auto prichádzalo po ceste v smere od obce Veľaty. Rušeň so štyrmi osobnými vozňami, v ktorých sa v tom čase nachádzalo 15 cestujúcich, narazil do jeho zadnej ľavej časti. "Podľa doterajších zistení vodič osobného motorového vozidla pravdepodobne nerešpektoval vodorovnú polohu dvojitých závor a funkčnú svetelnú a zvukovú signalizáciu, a vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúcemu vlaku," uviedla polícia.

Archívne video: Autentické video zo zrážky vlaku a kamión a v Prešove

Rušňovodiča policajti podrobili dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve.

"Z dôvodu dokumentovania tragickej udalosti bola v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. Cestná doprava v tomto úseku bola presmerovaná a riadili ju policajti," konštatovala Ivanová. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje a v danej veci začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Nehoda spôsobila meškanie vlakov

Následkom nehody na železničnej trati na medzistaničnom úseku Slovenské Nové Mesto - Michaľany úplne prerušili dopravu od 20.00 h do stredy 0.15 h a čiastočne prerušili dopravu na 2. traťovej koľaji od 0.15 do 2.45 h. Došlo k odrieknutiu štyroch osobných vlakov bez náhrady, k zmeškaniu troch osobných vlakov o 333 minút a k zmeškaniu piatich vlakov nákladnej dopravy o 1407 minút, informovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

"Činnosť predmetného priecestného zabezpečovacieho zariadenia a spúšťanie výstrahy bolo ovládané automaticky jazdou vlaku. Priecestné zabezpečovacie zariadenie bolo riadne v činnosti, na výstražníkoch priecestného zabezpečovacieho zariadenia bola dávaná výstraha dvoma striedavo prerušovanými červenými svetlami a závory boli spustené vo vodorovnej polohe," uviedol Denis Dymo z odboru komunikácie ŽSR.