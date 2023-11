Pellegriniho kandidatúra na prezidenta je ešte vo hviezdach: Erik Tomáš dnes priznal v diskusnej relácii Na telo!

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda parlamentu a šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini sa zatiaľ nerozhodol, či bude kandidovať za prezidenta. Ak by k tomu došlo, strana to bude musieť prežiť. Uviedol to minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Strana podľa Tomáša nemá obavu, že by po zvolení Pellegriniho za prezidenta mohla splynúť so Smerom-SD.

"Voľby ukázali, že sú veľké rozdiely medzi stranou Hlas a Smer a vedia dve sociálne demokracie vedľa seba pôsobiť," poznamenal Tomáš. Podľa vlastných slov nerozmýšľal, že by sa potom uchádzal o post predsedu strany. Poslankyňa Veronika Remišová z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ sa v diskusnej relácii zatiaľ nevedela vyjadriť, či bude kandidovať do europarlamentu. Remišová deklarovala, že nikdy nespolupracovali so Smerom-SD ani s Hlasom-SD a neplánujú to robiť pri žiadnom zákone. Odpovedala tak na otázku, či by podporili návrh ústavného zákona o zákaze adopcií detí osobami rovnakého pohlavia z dielne Smeru-SD.

archívne video

Peter Pellegrinni a ministri Hlasu-SD pred schôdzou k Programovému vyhláseniu vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško )

V súvislosti so šéfom hnutia Slovensko Igorom Matovičom a jeho konaním voči poslancovi Jánovi Mažgútovi (Smer-SD) uviedla, že každý poslanec si zodpovedá za svoje vlastné výroky. "Je to jeho štýl politiky a on si svoju politiku robí tak, ako uzná za vhodné," podotkla. Menej agresivity by podľa Remišovej bolo prospešnejšie. Je podľa Tomáša zvláštne, že Matovič je pri akomkoľvek incidente.

Minister práce ešte nediskutoval o budúcnosti druhého dôchodkového piliera

Tvrdí, že "trojpilierovosť" dôchodkového systému v ústave meniť nebudú. "Pozrieme sa na parametre, ako sú druhý a tretí pilier úspešné," skonštatoval Tomáš. Trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku bude podľa Tomáša tento rok dôchodcom vyplatený. Dostanú ho aj invalidi či vdovci.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Neberieme ani jeden cent zo súčasného rodičovského dôchodku, ale celú sumu 315 miliónov eur určenú na rodičovský dôchodok presúvame do našej sumy určenej na 13. dôchodok," vysvetlil minister. Dodal, že dôchodcovia tento rok dostávajú aj "Matovičovu sociálnu dávku".

Remišová v relácii poukázala na niekoľko klamstiev o vyplácaní 13. dôchodku. "Dvaja dôchodcovia, ktorí vychovali dve deti, a oni na našom rodičovskom bonuse dostanú 936 eur. A tieto peniaze vy im celé zoberiete," tvrdí. Poslankyňa zároveň doplnila, že Hlas-SD už v predvolebnej kampani vedel, že 13. dôchodok v sume 640 eur nebude vedieť vyplatiť a dôchodcov "balamutil".