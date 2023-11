Prvá otvorená spoveď Sakovej o sne svojho šéfa stať sa prezidentom: Objavili sa aj záhadné weby, je to hotová vec?

Pellegriniho tím sa zrejme vo veľkom venuje možnej prezidentskej kandidatúre. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, pellegrini2024.sk, pelle2024.sk)

BRATISLAVA - Čas prezidentských volieb sa blíži a teraz je obdobie, kedy by mali potenciálni kandidáti odhaliť svoje zámery či pristúpiť ku začiatku kampane. Tá sa dá robiť rôznymi spôsobmi, no jedným z nich je aj založenie príslušnej webovej stránky. Práve táto téma je veľmi horúca pri aktuálnom predsedovi parlamentu, ktorý sa čoraz častejšie v kuloároch spomína ako konkurent Ivana Korčoka v politickej súťaži o kreslo prezidenta. Sám Pellegrini však ešte ani nevyvrátil, no ani nepotvrdil, že by chcel kandidovať.

archívne video

Denisa Saková o tom, či bude Peter Pellegrini kandidovať za prezidenta (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dve domény, ktoré pútajú pozornosť

To, že Pellegriniho tím skutočne môže niečo pripravovať, naznačuje existencia viacerých domén. Vyplávali na povrch hneď dve. Tá prvá - pellegrini2024.sk - sa už v kybernetickom priestore objavila skôr, no časom zmenila svoj status na predajný. Doménu si teda môže niekto kúpiť a premenovať ju. Nateraz nie je isté, či by táto doména opäť nemohla skončiť v rukách tímu Petra Pellegriniho, no je to skôr predmetom úvah.

(Zdroj: pellegrini2024.sk)

Druhou je doména pelle2024.sk. Na jej existenciu zas upozornil Denník N. Tá je v čase písania tohto článku stále nedostupná ako web, no to automaticky neznamená, že nie je zaregistrovaná a že nebude použitá v kampani.

(Zdroj: pelle2024.sk)

Prezidentské voľby ako možná cesta

V prezidentskej kampani to býva tak, že keď už sa tím odhodlá pristúpiť k založeniu a registrovaniu domén či webových stránok, berie sa to ako jedna z možností, akou sa bude cesta daného politika uberať. Pellegrini však kandidatúru ešte neohlásil, no priznal, že o nej uvažuje.

Ministerka naznačila, čo by bolo so stranou, ak by bol Pellegrini prezidentom

Ministerka hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková ešte nevie o tom, či bude jej stranícky šéf a predseda parlamentu Peter Pellegrini kandidovať na prezidenta v budúcoročných voľbách. Nechcela komentovať, či by mal kandidovať, je to podľa nej na jeho rozhodnutí. V akomkoľvek rozhodnutí ho bude podporovať. "Všetko je na rozhodnutí predsedu. V akomkoľvek rozhodnutí ho budem osobne podporovať," povedala Saková novinárom pred pondelkovým rokovaním vlády.

Deklaruje, že Hlas-SD by prežil aj bez Pellegriniho, ak by sa stal prezidentom. Saková sa s ním nerozprávala o budúcnosti strany. "Sú to hypotetické otázky. Najprv uvidíme, ako sa rozhodne, potom sa budeme rozprávať o ďalších následných súvislostiach," skonštatovala.

Denisa Saková (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Pellegrini nevylúčil, že by sa v roku 2024 mohol uchádzať o post prezidenta SR. Zámer kandidovať už ohlásili bývalí diplomati Ján Kubiš a Ivan Korčok a zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková.