O kategorizácii Borov a kardiocentra sa rozhodlo na základe odporúčaní: Zdravotnícky výbor má mimoriadne rokovať

Nemocnica Bory v Bratislave (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - O kategorizácii bratislavskej Nemocnice Bory a Kardiocentra Agel Košice-Šaca sa rozhodlo na základe odporúčaní Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). O podozrení o nezákonnosti zaradenia daných zdravotníckych zariadení do siete nemocníc vo štvrtok hovorili opoziční poslanci parlamentu.

"V zmysle programového vyhlásenia vlády sme sa zaviazali konať v súlade s odbornými odporúčaniami, čo sme v maximálnej miere urobili a rozhodovali sme pri kategorizácii týchto zdravotníckych zariadení na základe rozhodnutia Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc," spresnila šéfka rezortu.

Novootvorená nemocnica Bory (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rozhodnutie rady má odporúčací charakter, no treba podľa nej rešpektovať názor v nej zastúpených odborníkov. Tvrdí, že keby tak neurobila, podkopala by význam a účel rady. Rezort zdravotníctva zároveň deklaroval, že postupoval v súlade s legislatívou schválenou počas predchádzajúcich vedení rezortu, prijatou k optimalizácii siete nemocníc. Všetky jeho kroky sú podľa jeho stanoviska transparentné.

Rada o stanovisku k námietkam od daných žiadateľov o zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc hlasovala koncom októbra. Odporučila zaradiť nemocnicu Bory do III. úrovne s doplnkovými programami. Vyhovela tiež kardiocentru v Košiciach, ktoré žiadalo o zaradenie do siete ako nemocnica IV. úrovne. Ministerka preň zároveň stanovila pri zaradení do siete podmienku splynutia so všeobecnou Nemocnicou Agel Košice-Šaca.

Kategorizáciu daných zdravotníckych zariadení vo štvrtok kritizovali členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS), Marek Krajčí (hnutie Slovensko), Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH). Majú podozrenie o nezákonnosti. Neboli podľa nich splnené viaceré požiadavky. Žiadajú preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Od Dolinkovej čakajú vysvetlenie.

Zdravotnícky výbor má mimoriadne rokovať o kategorizácii nemocníc

Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo má mimoriadne rokovať ku kategorizácii nemocníc. Potvrdil to jeho predseda Vladimír Baláž (Smer-SD). O mimoriadny výbor za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) požiadala opozícia. Odôvodnila to podozrením o nezákonnosti kategorizácie bratislavskej Nemocnice Bory a Kardiocentra Agel Košice-Šaca.

(Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

"Vo štvrtok bola podaná oficiálna žiadosť na zvolanie mimoriadneho výboru NR SR pre zdravotníctvo. Keďže spĺňa všetky potrebné náležitosti, výbor bude zvolaný," povedal Baláž. Zvolanie avizuje hneď po zasadnutí výboru po prerokovaní druhého čítania k návrhu na skrátené legislatívne konanie pri novele zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. "To znamená, že najpravdepodobnejšie budúci týždeň utorok okolo 12.00 h až 13.00 h," doplnil.

Baláž zároveň rozhodnutie o zaradení daných nemocníc do siete rešpektuje. "Podľa vyjadrení ministerstva zdravotníctva postupovala ministerka zdravotníctva podľa rozhodnutia Rady pre tvorbu siete nemocníc, ktorá spomenuté ústavné zariadenia odporučila zaradiť do siete," uzavrel.

Rozhodnutie vo štvrtok kritizovali členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS), Marek Krajčí (hnutie Slovensko), Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH). Neboli podľa nich splnené viaceré požiadavky. Od Dolinkovej čakajú na mimoriadnom výbore vysvetlenie. Tá reagovala, že o zaradení nemocníc do siete rozhodla na základe odporúčaní Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc.