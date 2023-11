Národná rada by o programovom vyhlásení mohla hlasovať ešte vo štvrtok: Vystúpiť chce už len 24 poslancov

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Do diskusie k programovému vyhláseniu vlády (PVV) Roberta Fica (Smer-SD) sa prihlásilo vo štvrtok popoludní ústne ešte 24 rečníkov. Diskusia v Národnej rade (NR) SR trvá už tretí deň, vystúpilo viacero rečníkov, najmä z radov opozície. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) avizoval, že rozhodnúť o vládnom programe by mohla snemovňa ešte vo štvrtok.

Pellegrini informoval poslancov, že majú záujem dokončiť diskusiu k PVV ešte vo štvrtok, a to aj s hlasovaním. Avizoval, že podľa priebehu diskusie v pléne predloží procedurálny návrh, aby sa prípadne predĺžilo rokovanie aj po 20.00 h. A to v prípade, ak by sa dovtedy diskusia nestihla ukončiť.

archívne video

Matovič prekvapil verejnosť, sľúbil svoj odchod z parlamentu, ak vláda vyplatí trináste dôchodky do Vianoc (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ústne prihlásení rečníci majú podľa rokovacieho poriadku čas na vystúpenie najviac desať minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR.