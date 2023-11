Nočná mora na dovolenke v Turecku: Adamov život bol v ohrození! TOTO spravili v nemocnici, príšerné jednanie

(Zdroj: Getty Iamges)

BRATISLAVA – Dovolenka v exotickom raji sa môže ľahko zmeniť na nočnú moru. Či už sa stretnete s otravou jedlom, exotickými chorobami alebo vám šťastie prichystá niečo horšie. Malo byť byť normálne, že sa môžeme spoľahnúť na svoju poisťovňu, a to najmä v prípade, ak sa na dovolenku rozhodneme vybrať cez cestovnú kanceláriu. To, čo však zažil mladý športovec Adam, by neprial ani najväčšiemu nepriateľovi. Dni strávene v nemocnici doplnil strach o návrat domov a obrovský účet z nemocnice!

Počas pobytu v Turecku sa Adamovi stalo niečo, čo rozhodne nečakal. Zo dňa na deň musel riešiť problémy spojené s akútnym zápalom slepého čreva, píše portál RTVS. V momentoch, kedy mladému športovcovi išlo doslova o život, sa musel potácať po tureckých nemocniciach. Poisťovňa však nekonala tak, ako by očakával, prišlo dokonca aj na vyhrážky únosom.

Podľa Adamových slov išlo o úplne bežnú dovolenku, pri ktorej si užívali slnkom zaliatu pláž. Celá idylka sa však zmenila na horor potom, čo začal cítiť bolesti v bruchu. Po kontaktovaní poisťovne, s ktorou uzavrel komplexné poistenie, bol vyslaný priamo do miestnej štátnej nemocnice. „Čakali sme, kým ma niekto vyšetrí, prišiel nejaký doktor. Pochytal mi brucho a poslali ma do čakacej miestnosti na ležadlo,“ priblížil.

Podľa Adamovej priateľky mal mať vysoké horúčky, bolo mu zle a triasol sa od zimy. Aj keď ho lekári vyšetrili, v nemocnici čakal na ďalší postup celé hodiny. Potom, ako videl nezáujem zo strany personálu a zo strachu podvečer nemocnicu opustil, rozhodol sa konať na vlastnú päsť.

„Nemocnica si vyžiadala schválenie úhrady nákladov na ďalšiu zdravotnú starostlivosť a než sme stihli všetko sprocesovať, klient odišiel z nami preferovaného zdravotníckeho zariadenia. Naša asistencia nebola klientom informovaná, neboli sme teda schopní poskytnúť ďalšiu radu klientovi,“ uviedol Pavel Jechort z AXA Assistance/Partners CEE.

Po príchode na hotel sa Adamova horúčka vyšplhala na 40°C, rozhodol sa preto konať a o pomoc požiadal hotel, tam mu odporučili súkromnú nemocnicu. Chlapca museli urgentne zoperovať. „Na druhý deň ráno prišli, že idem na operáciu. Potom doktor povedal, že operácia prebehla úspešné, všetko bolo v poriadku,“ povedal. Peniaze za pobyt aj zákrok sa však vyšplhali na astronomickú úroveň, poisťovňa sa ho pýtala, či si môže od niekoho 12 500 EUR požičať. V nemocnici chceli okamžitú platbu v hotovosti.

„Toto zdravotnícke zariadenie je v našom systéme na blackliste od septembra minulého roka pre nasledujúce dôvody – umelé navyšovanie nákladov, prehnaná starostlivosť k danej diagnóze, zadržiavanie klienta v zariadení pri prepustení,“ spresnil Jechort.

V nemocnici ho zdržiavali, pred odletom sa mu vyhrážali únosom!

Hodiny po tom, ako mu už v nemocnici neposkytovali žiadnu lekársku pomoc, ho však aj naďalej držali v zariadení. Prepúšťaciu správu mu vypísali už na obed. „O šiestej večer, to bolo už pár hodín do odletu, som stále nevedel, čo bude. Volal som pani na poisťovňu a prosil som ju ako syn matku, že moji rodičia sa o mňa boja, ja sa bojím, že je to pre mňa strašná situácia,“ vysvetlil Adam.

Potom, ako sa vrátil do hotela, však nemocnica požadovala, aby sa vrátil pre potrebné dokumenty, chceli pas aj občiansky preukaz, to však poisťovňa neodporúčala. Nemocnica sa mu začala vyhrážať. „Že ak pôjdem na letisko, oni si ma prídu zobrať, takže v tej chvíli som začal mať strach,“ popísal chvíle hrôzy.

Do hotela dorazil aj šofér vyslaný nemocnicou, zakrátko už klopal na dvere izby, čakal tam s nimi až do odletu. Šofér autobusu, ktorý zabezpečoval transfer na letisko, čakal len na Adama, ktorého zdržiavali na recepcii, pustili ho len pár minút predtým. Poisťovňa napokon uhradila náklady nemocnice v plnej výške. Adama však sklamal jej prístup, rovnako aj prístup delegátky. „Hlavne zazlievam poisťovni ich komunikáciu. Ako komunikovali s nemocnicou, že ma dostali pod veľký stres, že nekomunikovali s ňou, ale riešili to cezo mňa,“ vysvetlil Adam.