Najstarší a najmladší poslanec sa stretli zoči-voči: Spoločný obed im odhalil výzvy a skúsenosti

František Mikloško (KDH) a Dávid Dej (PS) (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Málokedy sa stane, že si najstarší poslanec a najmladší poslanec parlamentu padnú do nôty, no počas tohto volebného obdobia to voliči určili tak, že obidvaja pochádzajú z opozície. Spoločné názory na slobodu a demokraciu priviedli najstaršieho Františka Mikloška (KDH) a najmladšieho Dávida Deja (Progresívne Slovensko) na spoločný obed. Na ňom sa schuti porozprávali o tom, aké výzvy demokracie ich na nasledujúce roky čakajú a mladý Dej priniesol značne skúsenejšiemu Mikloškovi aj darček.