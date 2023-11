Rezort práce pripravuje veľkú novinku: Zľavové karty pre všetkých rodičov! TAKTO zatočíme s infláciou

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Štvrtá vláda Roberta Fica schválila tento týždeň finálne znenie svojho programu. To už čaká už iba na odobrenie parlamentných poslancov, ktorí v týchto dňoch rozhodujú o tom, či Programovému vyhláseniu vlády (PVV) prejavia svoju dôveru. Vládnuca garnitúra však nezabúda na svoje sľuby o sociálnom štáte. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) plánuje opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých rodičov.

Novinka, ktorá vyčnieva z radu prosociálnych opatrení, by sa po jej schválení dotkla všetkých rodičov. Rezort práce totiž plánuje zaviesť tzv. rodičovskú kartu. Vďaka nej tak rodičia získajú prístup k zľavám na najrôznejšie tovary a služby. Tento, krok by tak podľa zdroja blízkeho rezortu mal byť jedným z bodov zmierňovania dopadov ťažkej ekonomickej situácie na domácnosti.

Podľa sociálne smerovaných stanov PVV by sa vláda mala pozrieť na zúbok aj pilierom dôchodkového systému či zvyšovaniu životného minima. Zamerať by sa chceli aj na výšku minimálnej mzdy. „V PVV bude aj to, že minimálna mzda bude 60% priemernej mzdy, čiže sa vraciame k pôvodnému automatu,“ uviedol šéf rezortu.

Vláda v PVV uviedla aj to, že v najbližších štyroch rokoch uprednostní silný sociálno-právny štát, ktorý bude založený na princípe trhového a dobre fungujúceho hospodárstva.