Starosta Petržalky na cintoríne zažil šok: Toto sa mu za päť rokov ešte nestalo! Drsná reakcia vojaka

BRATISLAVA – Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka bol počas uplynulého víkendu prizvaný na udalosť kladenia vencov na vojenskom cintoríne v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Napriek pozvánke priamo z rezortu obrany sa však k miestu konania udalosti nikdy nedostal. Krátko po tom, ako doma odložil choré dieťa, aby si splnil svoju povinnosť, sa všetko zvrtlo. Do cesty sa mu postavili drsní strážnici, jeho vysvetlenie ich nezaujímalo.

Podľa slov starostu sa sám snaží oficiálnym ceremóniám vyhýbať, hneď po tom, ako obdržal pozvánku na uctenie si pamiatky padlých veteránov priamo z ministerstva obrany ale neváhal ani na sekundu. Na vojenskom cintoríne v Petržalke sa mal zúčastniť pietnej spomienky, cestu mu však skrížili strážnici.

Hrčka sa rozhodol zúčastniť aj napriek tomu, že mal doma choré dieťa. "Zo slušnosti a úcty som potvrdil Ministerstvu obrany SR moju účasť, dal kúpiť veniec, zabezpečil sobotu doobeda stráženie chorého dieťaťa svokrou, keďže manželka je s druhým na tréningu a išiel som. Službukonajúci desiatnik ma ale cca kilometer pred cintorínom s autom ďalej nepustil, lebo už je tam plno," napísal starosta na sociálnej sieti.

Príslušníka, ktorý bol poverený strážou areálu, nezaujímalo, že Hrčka je oficiálne pozvaným hosťom. "Keby som neniesol veniec a nepršalo by (resp. nebolo tesne po daždi), tak by som išiel na bicykli, ako zvyknem bežne aj na takéto akcie chodiť. Keby som bol oblečený normálne, nie z dôvodu oficiálneho pozvania vyštrnganý v polobotkách a s vencom, tak by som si pokojne ten kilometer odšľapal pešo alebo inak zabezpečil. Ale nemal som chuť sa ďalej hádať s vojakom/policajtom, ktorého poveril organizátor a ktorý mal zjavne jasný rozkaz," dodal Hrčka.

Ministerstvo obrany SR sme požiadali o vyjadrenie.