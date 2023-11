POČASIE nachvíľu otvorí brány dvojciferným teplotám: Jeseň je však neúprosná, pripravte sa na dážď aj hmlu

Ráno nad Púchovom (foto: Daniel Brezničan) (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Nadchádza polovička novembra, no a s ňou jednoznačne prichádzajú aj často nepríjemné znaky jesene, ktorá už ukazuje rožky. Nevyhneme sa ani dažďu či hmle, no v strede týždňa si aspoň chvíľkovo užijeme dvojciferné teploty, čo tak trochu pootvára na pár hodín okno spomienke na leto. S príchodom víkendu sa ale všetko vráti do jesenných koľají.