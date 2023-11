Ondrej Dostál iniciuje opätovný výbor k postaveniu vyšetrovateľov mimo služby

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Opozícia chce opäť iniciovať rokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR k téme postavenia policajných vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, mimo služby. Avizuje to podpredseda výboru Ondrej Dostál (SaS), ktorý v piatok podal návrh na zvolanie výboru. Konať by sa podľa jeho slov mal do siedmich dní.