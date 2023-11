Má prezidentka obavy? Niektoré kroky v rezorte vnútra podľa nej vzbudzujú pochybnosti

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Niektoré kroky v rezorte vnútra vzbudzujú pochybnosti, uviedla vo štvrtok prezidentka Zuzana Čaputová. Pripomenula, že viacerí vládni predstavitelia pred aj po voľbách deklarovali, že nedôjde k revanšizmu alebo krokom, ktoré by sa také mohli zdať. "Obzvlášť v rezorte vnútra je dôležité, aby všetky kroky boli nielen v súlade so zákonom, ale sa takto aj javili," skonštatovala.

VIDEO

Niektoré kroky v rezorte vnútra vzbudzujú pochybnosti, povedala Čaputová (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Prezidentka sa v uplynulých dňoch stretla s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS) v súvislosti s prípravou na klimatickú konferenciu. Minister ju mal tiež ubezpečiť, že pri potenciálnych krokoch týkajúcich sa národných parkov Slovensko nesmie stratiť ani euro. "To, že sa ide zamerať na nejaké prehodnotenie, je úplne legitímne, to robí každá vláda. Ale dôležité je, že to nebude znamenať stratu finančných prostriedkov," zhodnotila.

Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine vládou prezidentku neprekvapilo

"Možno to bolo trochu prázdne gesto, že zaradili na rokovanie vlády materiál, ktorý vopred vedeli, že neodsúhlasia," komentovala. Čaputová naďalej odmieta, že by predtým vojenskú pomoc stopla. Argumentuje, že toto rozhodnutie nepodliehalo jej súhlasu. O téme riaditeľa Slovenskej informačnej služby zatiaľ s predstaviteľmi vlády nehovorila.