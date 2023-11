Meteorológovia upozorňujú: Na strednom a východnom Slovensku sa môže ráno tvoriť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/vlado85rs)

BRATISLAVA - Vo štvrtok ráno sa môže najmä na strednom a východnom Slovensku tvoriť hmla s dohľadnosťou do 200 metrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na webe.

Výstrahy prvého stupňa platia do 10.00 h v celom Žilinskom, Prešovskom, Košickom kraji a Banskobystrickom kraji. Tiež v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. SHMÚ varuje aj pred vetrom na horách, a to v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa platí od 20.00 h až do piatka (10. 11.) rána. Vietor tam môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

