Fico žiada inventúru vojenského materiálu: Kaliňák avizuje prehodnocovanie zmlúv

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) požiadal ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vzhľadom na objem doterajších dodávok na Ukrajinu o inventúru vojenského materiálu. Vojenskú pomoc Ukrajine naďalej odmieta. Zbrojárskym firmám zo Slovenska však v prípade záujmu dovážať zbrane brániť neplánuje. Kaliňák chce prehodnotiť politické a komerčné zmluvy. Zhodli sa na podpore slovenského zbrojárskeho priemyslu. Uviedli to po pondelkovej návšteve premiéra na ministerstve.

Video:

Brífing predsedu vlády SR Roberta Fica na rezorte obrany (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Urobíme všetko pre to, aby sme Ukrajine pomohli humanitárne a civilne. Predpokladám, že jednou z takých vecí by mohlo byť odmínovanie," načrtol Fico. Vie si tiež predstaviť zdravotnícku pomoc či opravu civilných objektov. Pomoc chce podmieňovať konkrétnymi krokmi. V rámci NATO si Slovensko podľa premiéra bude plniť to, čo sa od členskej krajiny očakáva. Pripúšťa však postoje, ktoré "neboli typické pre predchádzajúcu vládu".

Za najkrátkodobejšie úlohy označil minister reakciu na migračnú krízu. "Budeme meniť systém spolu s ministerstvom vnútra, aby sme boli čo najefektívnejší," naznačil. Obidva rezorty dokážu podľa neho túto situáciu zvládnuť.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prehodnotia zmluvy z posledných mesiacov

Prehodnotiť sa majú aj zmluvy uzavreté v posledných mesiacoch. "Mnohé boli uzatvorené škandalóznym spôsobom a za nevýhodných podmienok. To, na čom budeme trvať, je slovenská pozícia a vyrovnanie postavenia ministerstva obrany v týchto zmluvách tak, aby sme boli rovnocenným partnerom," skonštatoval Kaliňák.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hlavná pozornosť sa má sústrediť na vojaka. Minister avizuje tiež reformu v Ozbrojených silách SR, ktorá má reagovať na nestabilitu na východnej hranici. Prioritou má byť aj ochrana vzdušného priestoru. Ministerstvo obrany sa podľa Kaliňáka chce tiež intenzívne zapojiť do budúcoročných osláv Slovenského národného povstania.

Financie na infraštruktúrne projekty

Z rozpočtu rezortu chce minister vyčleniť peniaze aj na infraštruktúrne projekty. Na tento účel chce zriadiť fond na projekty pre civilné i vojenské využitie sústredené na východe Slovenska. "Tak ministerstvo obrany pomôže vybudovať niektoré časti, ktoré boli dlhoročne zanedbávané," priblížil. Pôjde napríklad o mosty či cesty, ktoré trpia prepravou vojenského materiálu.

Kaliňák kritizoval, že Slovensko nie je pripravené na dodanie stíhačiek F-16. Zdôraznil tiež podporu slovenského obranného priemyslu. Podpora by nemala spočívať iba vo výskume a vývoji nových zbraňových systémov. "Máme záujem, aby výroba zbraní tvorila zásadný rast HDP," deklaroval. Slovenský obranný priemysel sa má podieľať aj na opravách a údržbe dodanej techniky.